ЗСУ атакували чотири ключові підприємства 'оборонки' РФ: Генштаб розкрив деталі

Українські сили завдали ударів по ключових підприємствах ВПК РФ, повідомив Генштаб ЗСУ.

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ЗСУ виводять з ладу ВПК Росії – деталі нічних атак / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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ЗСУ вдарили по ключових підприємствах ВПК РФ

Уражено АТ "Кронштадт", завод "Радуга", АТ "Ангстрем" і Дмитрівський хімкомбінат

Удари – результат координованої роботи ССО, СБУ та Сил безпілотних систем ЗСУ

У ніч на 28 травня українські захисники провели серію успішних ударів по ключових підприємствах воєнно-промислового комплексу РФ. Уражено АТ "Кронштадт", заводу "Радуга", АТ "Ангстрем" та Дмитрівський хімкомбінат. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Однією з цілей став завод АТ "Кронштадт", розташований у місті Дубна Московської області. Це підприємство є провідним розробником та виробником безпілотних авіаційних систем, зокрема БпЛА моделей "Оріон", "Іноходєц", "Молнія", "Гром", "Терміт", "Геліос", "Сіріус", а також наземних систем керування для дронів.

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У районі заводу спостерігалася активна робота російських засобів ППО, однак ураження цілі підтверджено.

Удар по заводу "Радуга"

У тому ж населеному пункті підрозділи Служби безпеки України в рамках координації з ССО ЗСУ окремо уразили підприємство "Радуга", що спеціалізується на виробництві крилатих ракет різних типів: "повітря-повітря", "повітря-земля" та "земля-земля".

"Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ тероризує населення та б'є по цивільних об’єктах в Україні", - зазначили у Генштабі.

Влучання в АТ "Ангстрем"

Сьогодні вночі Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по АТ "Ангстрем", також розташованому в Московській області. Зафіксовано влучання у район об'єкта.

"Ангстрем" є розробником мікроелектронної компонентної бази, яку активно використовують російські оборонні підприємства для виготовлення військової техніки та озброєння. Удар по цьому підприємству може вплинути на здатність РФ підтримувати і модернізувати свою військову електроніку.

Атака на Дмитрівський хімкомбінат

Окрім цього, напередодні підрозділи ЗСУ атакували Дмитрівський хімічний комбінат в Іванівській області РФ. Свідки повідомляли про серію вибухів на території об’єкта.

Підприємство виробляє органічні хімічні сполуки, зокрема компоненти вибухівки, порохів та присадки до ракетного пального. Також хімкомбінат постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 28 травня безпілотники атакували російську столицю та околиці. За словами мера Москви Сергія Собяніна, під удар потрапив завод "Кронштадт" у місті Дубна, де розробляють ударні дрони. Також атаки зазнав технопарк "Елма" в Зеленограді.

Як повідомляв Главред, ввечері 25 травня в російській Єлабузі (Татарстан) та Іванівській області пролунали вибухи. За даними Центру протидії дезінформації, дрони атакували завод із виробництва дронів "Шахед" у Єлабузі та хімпідприємство в Кінешмі, що виготовляє компоненти для російської зброї.

Також увечері 21 травня, за словами мера Москви Сергія Собяніна, над столицею РФ було збито три безпілотники, а загалом протягом дня – 27. Дрони атакували також підмосковний Подольськ, Домодєдово та Тульську область.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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