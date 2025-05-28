"Не ведіться!": СБУ і боксер Усик розповіли дітям, як не стати агентом РФ

Олександр Усик закликав школярів бути пильними і залишатися вірними собі та своїй Батьківщині.

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Усик записав термінове звернення до дітей України / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr, скріншот

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Школярів закликали повідомляти правоохоронців про спроби вербування

Усик вважає, що "бути крутим - це значить мати голову на плечах"

Служба безпеки та Національна поліція спільно з Міністерством освіти і науки провели всеукраїнський онлайн-урок для школярів у межах інформаційної кампанії "Спали ФСБшника". Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час лекції правоохоронці розповіли підліткам, як не потрапити "на гачок" російських спецслужб, які масово намагаються втягнути їх у злочинну діяльність. Учні отримали практичні поради щодо розпізнавання загроз та як саме діяти, якщо Росія намагається завербувати їх для вчинення підпалів, диверсій і терактів.

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Школярів закликали одразу повідомляти правоохоронців про спроби вербування, зокрема через чат-бот СБУ "Спали ФСБшника". З його допомогою можна передати номер телефону або нікнейм особи, яка схиляла до злочину, та інші деталі. СБУ ретельно перевіряє та опрацьовує такі дані.

На початку онлайн-уроку до молоді звернувся чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який закликав школярів бути пильними та залишатися вірними собі та своїй Батьківщині.

"Сьогодні російські спецслужби хочуть вашими руками завдати шкоди Україні. Не ведіться на їхні виверти. Не дозволяйте перетворити вас на зброю проти своєї Батьківщини. Бути крутим - це означає мати голову на плечах", - сказав український чемпіон.

Він порадив молоді повідомляти батьків, вчителів, звертатися до СБУ та поліції, якщо незнайомці в соцмережах пропонують за гроші здійснити підпал або перенести невідомий пакет.

Співробітники ювенальної превенції Нацполіції спільно з СБУ вже кілька місяців проводять кампанію з інформування дітей про небезпеку вербування ворожими спецслужбами.

Починаючи з 2024 року, СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб, які за завданням Росії займалися підпалами, диверсіями та терактами в Україні. Замість "легких грошей" фігуранти отримали підозру від СБУ та перспективу тривалого тюремного ув'язнення.

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в березні країна-агресор Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Напередодні стало відомо, що на Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

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Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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