"Увійде в історію": Буданов розповів, де РФ зазнала "ментальної поразки"

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області увійде в історію. Тоді українські воїни звільнили понад 10 тисяч кв. км території та півтисячі населених пунктів.
За словами Буданова, "такої ментальної поразки, як на Харківщині, у них не було ніде".
"Вони (окупанти, – ред.) не були до цього готові абсолютно. Якщо згадати медійну активність, навіть такі відверті пропагандисти, як Симоньян, Соловйов, тоді замовкли й потроху говорили – що ж це відбувається, ми втрачаємо, нас вибивають. Вони були розгублені. Питання в суспільстві постало — а як це може бути, щоб Росію вибили?", - цитує Буданова ТСН.
Водночас глава ГУР переконаний, що Харківський контрнаступ назавжди залишиться в історії.
"Я вам гарантую, що в російській історії ця сторінка навіть не буде згадуватися", — додав він.
Як повідомляв Главред, нещодавно Буданов заявив, що війна в Україні не закінчиться цього року. За його словами, Україна "вибилася з графіка".
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що є кілька причин чому ЗСУ "випали з графіка" ведення війни. В основному це пов'язано із затримками в поставках зброї з боку партнерів України. Однак проблема не лише в цьому.
Інші новини:
- Зеленський - про контрнаступ: ЗСУ просуваються, але є три проблеми
- Пентагон: контрнаступ ЗСУ має прогрес, про ATACMS зараз не говоримо
- У ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку - Умеров