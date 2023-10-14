"Увійде в історію": Буданов розповів, де РФ зазнала "ментальної поразки"

Рік тому навіть такі відверті пропагандисти, як Симоньян і Соловйов, були розгублені через потужний контрнаступ ЗСУ.

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Кирило Буданов вважає, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині увійде в історію / Колаж: Главред. Фото: ГУР, Андрій Цаплієнко / Telegram

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області увійде в історію. Тоді українські воїни звільнили понад 10 тисяч кв. км території та півтисячі населених пунктів.

За словами Буданова, "такої ментальної поразки, як на Харківщині, у них не було ніде".

"Вони (окупанти, – ред.) не були до цього готові абсолютно. Якщо згадати медійну активність, навіть такі відверті пропагандисти, як Симоньян, Соловйов, тоді замовкли й потроху говорили – що ж це відбувається, ми втрачаємо, нас вибивають. Вони були розгублені. Питання в суспільстві постало — а як це може бути, щоб Росію вибили?", - цитує Буданова ТСН.

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Водночас глава ГУР переконаний, що Харківський контрнаступ назавжди залишиться в історії.

"Я вам гарантую, що в російській історії ця сторінка навіть не буде згадуватися", — додав він.

Як повідомляв Главред, нещодавно Буданов заявив, що війна в Україні не закінчиться цього року. За його словами, Україна "вибилася з графіка".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що є кілька причин чому ЗСУ "випали з графіка" ведення війни. В основному це пов'язано із затримками в поставках зброї з боку партнерів України. Однак проблема не лише в цьому.

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