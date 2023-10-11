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Пентагон: контрнаступ ЗСУ має прогрес, про ATACMS зараз не говоримо

Яна Ставська
11 жовтня 2023, 20:40 оновлено 11 жовтня, 21:07
Вашингтон зосередиться на забезпеченні України засобами ППО, артилерією та бронетехнікою, зазначив ще раніше Остін.
Пентагон: контрнаступ ЗСУ має прогрес, про ATACMS зараз не говоримо
США задоволені контрнаступом ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, Lockheed Martin

У військово-політичному командуванні США позитивно оцінюють хід контрнаступу ЗСУ й готуються допомагати українській армії взимку.

Як зазначив на брифінгу за результатами засідання "Рамштайн-16" глава Пентагону Ллойд Остін, Україна "продовжує стабільний прогрес" у просуванні на фронті.

"Вважаю, що Україна продовжує стабільне просування, прогрес. Ми сильно вражені рішучістю і доблестю українських сил, і ми продовжимо надавати їм і їхнім керівникам все, щоб вони були успішні на полі бою", - відповів Остін.

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Прогрес контрнаступу зауважив й голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун.

"Взимку є більше викликів, але Україна рішуче налаштована на просування взимку. Також і ми підтримуватимемо нашу допомогу", - зазначив американський генерал.

Окремо у Остіна запитали щодо перспектив поставок Україні далекобійних ракет ATACMS, які, за даними ЗМІ, Байден нібито вже схвалив. Однак міністр оборони США дав знати, що ATACMS у найближчому пакеті допомоги чекати не слід.

"Про ATACMS ми сьогодні нічого не будемо говорити. Ми зосереджені на тому, чого сьогодні Україна потребує найбільше. Бо це ті речі, про які говорив сьогодні президент Зеленський. Він говорив про потребу протиповітряної оборони "земля-повітря", а також додаткових артилерійських снарядів. Це - і є пріоритет, і ми цим займаємося", - сказав Ллойд

Рамштайн-16 - про що йшлося і якого озброєння чекати

Згідно з результатами засідання у форматі "Рамштайн-16", Захід продовжить свою підтримку України. Насамперед йдеться про зброю, яку вже зараз потребують ЗСУ у наступі, забезпечення сучасною бойовою авіацією та розмінування територій.

Сполучені Штати зосередяться на забезпеченні України засобами ППО, артилерією та бронетехнікою.

Швеція передасть артилерію, Болгарія - компоненти для системи С-200. Франція - гаубиці і збільшить виробництво боєприпасів. Канада інвестує 0,5 млрд доларів за наступні три роки у бронетехніку для України.

Данія, своєю чергою, розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Проте точна дата передачі залежатиме від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

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