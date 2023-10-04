Зеленський - про контрнаступ: ЗСУ просуваються, але є три проблеми

Контрнаступ ЗСУ триває. Війська працюють над тим, щоб відкинути окупантів агресора Росії. Однак є декілька ключових проблем - мінні поля, а також дефіцит боєприпасів і зенітних засобів. На країну чекає складна зима, яку належить пройти. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
В інтерв'ю Sky TG24 він розповів про те, що сили оборони України, як і раніше, продовжують свій наступ, але стикаються з проблемами.
"Наш контрнаступ триває, крок за кроком ми робимо все, щоб відкинути ворога. Складність в тому, що є мінні поля, не вистачає боєприпасів і зенітних засобів", - зазначив Зеленський.
Також він додав, що засоби ППО допомагають не тільки в наступальних операціях, а й забезпечують захист мирних українців від атак окупантів.
Крім того, гарант акцентував увагу на тому, що на Україну чекає непроста зима.
"Зима - це ще один виклик для нашого населення і українських військових. Ми повинні пройти її, не втративши ініціативу на полі бою", - підкреслив Володимир Зеленський.
Контрнаступ армії України
Контрнаступ ЗСУ призупиниться, коли відбудеться погіршення погоди і будуть морози, вважає колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. На його думку, боротьба на полі бою триватиме.
Колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив про успіхи контрнаступу і прорив ЗСУ. Він назвав наступ армії України продуктивним і вважає, що боротьба за Крим вже почалася.
У Байдена зробили прогноз про погоду і контрнаступ ЗСУ. Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що погодні умови дозволять наступати армії України ще 6-8 тижнів. Наступ в наступні два тижні може ускладнитися через погоду.
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