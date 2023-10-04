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Зеленський - про контрнаступ: ЗСУ просуваються, але є три проблеми

Андрій Ганчук
4 жовтня 2023, 18:12 оновлено 4 жовтня, 18:15
Один з викликів для армії і народу України – зима, потрібно пройти її і зберегти ініціативу на полі бою, сказав глава держави Володимир Зеленський.

Зеленський, ВСУ
ЗСУ мають проблеми з мінними полями, боєприпасами та зенітними засобами - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 ОБрСпН

Контрнаступ ЗСУ триває. Війська працюють над тим, щоб відкинути окупантів агресора Росії. Однак є декілька ключових проблем - мінні поля, а також дефіцит боєприпасів і зенітних засобів. На країну чекає складна зима, яку належить пройти. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Sky TG24 він розповів про те, що сили оборони України, як і раніше, продовжують свій наступ, але стикаються з проблемами.

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"Наш контрнаступ триває, крок за кроком ми робимо все, щоб відкинути ворога. Складність в тому, що є мінні поля, не вистачає боєприпасів і зенітних засобів", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що засоби ППО допомагають не тільки в наступальних операціях, а й забезпечують захист мирних українців від атак окупантів.

Крім того, гарант акцентував увагу на тому, що на Україну чекає непроста зима.

"Зима - це ще один виклик для нашого населення і українських військових. Ми повинні пройти її, не втративши ініціативу на полі бою", - підкреслив Володимир Зеленський.

Контрнаступ армії України

Контрнаступ ЗСУ призупиниться, коли відбудеться погіршення погоди і будуть морози, вважає колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. На його думку, боротьба на полі бою триватиме.

Колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив про успіхи контрнаступу і прорив ЗСУ. Він назвав наступ армії України продуктивним і вважає, що боротьба за Крим вже почалася.

У Байдена зробили прогноз про погоду і контрнаступ ЗСУ. Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що погодні умови дозволять наступати армії України ще 6-8 тижнів. Наступ в наступні два тижні може ускладнитися через погоду.

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Володимир Зеленський війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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