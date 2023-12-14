Ворог 'лізе' із декількох важливих напрямків: у Генштабі ЗСУ розкрили, де найважча ситуація

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що за минулу добу на фронті відбулось 82 бойових зіткнення, найбільше атак українські захисники відбили на Авдіївському напрямку - 36.

Ворог завдав 4 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, йдеться у свіжому зведенні штабу ЗСУ у Facebook.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - зазначили у пресслужбі Генштабу. відео дня

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 19 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 - південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 11 безуспішних атак позицій наших захисників.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Українські воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що війська РФ прагнуть взяти важливе місто на Донбасі. Російські окупанти намагаються порушити логістику Сил оборони України, сказав офіцер офіцер 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко.

Війська РФ потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Українські воїни ведуть із російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

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