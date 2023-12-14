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Ворог "лізе" із декількох важливих напрямків: у Генштабі ЗСУ розкрили, де найважча ситуація

Юлія Закрепа
14 грудня 2023, 20:59
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Ворог 'лізе' із декількох важливих напрямків: у Генштабі ЗСУ розкрили, де найважча ситуація
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що за минулу добу на фронті відбулось 82 бойових зіткнення, найбільше атак українські захисники відбили на Авдіївському напрямку - 36.

Ворог завдав 4 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, йдеться у свіжому зведенні штабу ЗСУ у Facebook.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - зазначили у пресслужбі Генштабу.

відео дня
  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога східніше Тернів Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 19 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 - південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 11 безуспішних атак позицій наших захисників.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Українські воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що війська РФ прагнуть взяти важливе місто на Донбасі. Російські окупанти намагаються порушити логістику Сил оборони України, сказав офіцер офіцер 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко.

Війська РФ потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Українські воїни ведуть із російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Російські десантники потрапили у пастку ЗСУ. Операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту Генштаб ЗСУ
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