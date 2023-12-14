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Російські десантники потрапили у пастку ЗСУ: у розвідці розкрили величезні втрати росіян

Юлія Закрепа
14 грудня 2023, 13:00
Операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки.
Російські десантники потрапили у пастку ЗСУ: у розвідці розкрили величезні втрати росіян
ЗСУ атакували окупантів на Херсонщині / колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони, скріншот: deepstatemap.live

У звіті Міністерства оборони Великої Британії розповіли, що дивізія російських десантників зазнала надзвичайно великих втрат під час спроби вибити українські сили біля села Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"На початку грудня 2023 року новосформована 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія Повітряно-десантних військ Росії (ВДВ) з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області. Операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра. За повідомленнями, 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія погано підтримувалася авіацією й артилерією, а багато військовослужбовців, швидше за все, були недосвідченими", - зазначили у звіті розвідки Британії.

За даними британських аналітиків, після цього інциденту російські "мілблогери" закликали командувача групи військ "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплінського подати у відставку.

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"Це удар по репутації Теплінського як одного з найздібніших російських польових командирів на війні: за своєю штатною посадою він також є командувачем ВДВ", - вважають у британській розвідці.

Ситуація на лівому березі Херсонщини: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції. За даними українського Генштабу, Сили оборони утримують позиції на східному березі Дніпра і завдають ударів по російських позиціях.

Війська РФ потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Українські воїни ведуть із російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Росіяни на Херсонщині змінили тактику. Окупанти здійснюють масовану артилерійську підготовку та авіаудари. Після висадки техніка, яка привозить десант, створює димові завіси й швидко відступає.

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війна в Україні ЗСУ Херсонська область
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