Війська РФ потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини - ISW

Українські воїни ведуть із російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

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Окупанти потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, але війська України могли висадитися на інших ділянках - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 115-та ОБрТрО (ілюстративне фото)

Бійці сил оборони України ведуть із окупаційними військами агресора Росії бої в Кринках Херсонської області на лівому березі Дніпра. Загарбники нібито відтіснили українські війська з невизначених позицій біля селища, проте ЗСУ могли висадитися в інших районах. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що російські окупанти провели наступальні дії на лівобережжі Херсонщини. Росіяни могли просунутися на південь від Кринок.

Згідно з даними загарбників, війська РФ, мовляв, відтіснили українських воїнів з невизначених позицій біля Кринок.

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Як стверджують американські аналітики з посиланням на російські джерела, ЗСУ і війська РФ ведуть бойові дії в Кринках, а українські військові безуспішно спробували закріпитися в лісовій місцевості біля населеного пункту.

"Російські джерела стверджували, що є непідтверджені повідомлення про те, що українські сили висадилися в інших невизначених районах східного берега річки Дніпро", - підкреслюється в повідомленні.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань раніше заявив, що війська РФ тиснуть на бійців ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Окупанти перекидають у цей район додаткові підрозділи із Запорізького напрямку та створюють резерви.

ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини і встановлюють контроль над новими позиціями, розповіли аналітики Інституту вивчення війни. Українські військові провели наземні операції. Бої з ворогом йшли у районі Кринок.

У Генеральному штабі ЗСУ вранці, 13 грудня, повідомили, що українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра Херсонської області. Бійці працюють проти російських загарбників.

"Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника", - сказали в Генштабі.

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