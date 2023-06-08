У боях за Україну загинув молодий захисник з Львівщини

У боях за свободу України загинув молодий воїн ЗСУ Сергій Петриків з Підберезівської громади Львівської області. Захиснику України назавжди залишиться 25 років.
Сергій Петриків пішов захищати Україну від російських окупантів з самого початку повномасштабної війни.
Трагічну новину кілька днів тому повідомили на Facebook-сторінці громади.
"Навіки Герой Сергій Петриків віддав своє життя за свободу і незалежність України, за кожного і кожну з нас. Йому було всього 25. Тепер він з небесним військом молитиме про нашу перемогу", – йдеться у повідомленні.
У громаді висловили щирі співчуття рідним та близьким воїна.
6 червня Героя провели в останню путь в селі Верхня Білка.
Пізніше Максим Бенько зі Львова опублікував на своїй сторінці у Facebook пам'ятне відео про Сергія.
"Ніхто ніколи не повинен бути забутий. Людина, яка завжди знаходила позитив в тих речах і ситуаціях, які відбувалися навколо. Справедливість – це те, чим жив він", - підкреслив Максим.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув радіотелефоніст батальйону морської піхоти ЗСУ Юрій Пивовар. У вересні воїну повинно було виповнитися 38 років. Життя захисника України обірвалося 30 травня біля села Покровка в Дніпропетровській області.
Також на війні з російськими окупантами загинув 36-річний матрос Володимир Вавелюк. Воїн Військово-Морських сил ЗСУ був з Камінь-Каширського на Волині. Свій останній бій захисник України прийняв у Донецькій області.
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