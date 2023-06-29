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Не дожив до 23-річчя два дні: мати втратила на війні свого єдиного сина-героя

Аліна Дембіцька
29 червня 2023, 16:56 оновлено 29 червня, 16:56
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Владислав служив помічником начальника зв’язку відділення зв’язку окремої механізованої бригади "Маґура".
загиблий герой
На війні загинув 22-річний Владислав Биканов / Колаж: Главред, фото: Facebook Тетяни Скорик

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув старший лейтенант Владислав Биканов. Герой відійшов у вічність під час виконання службового завдання на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє "Суспільне", Владислав служив помічником начальника зв’язку відділення зв’язку окремої механізованої бригади "Маґура". Свій останній бій Герой прийняв 24 червня, не доживши два дні до 23-річчя.

"Наш Влад, випускник Черкаської школи №28 (після 9-го класу), а потім школи №25 (10 – 11 клас), – єдиний син учительки математики 28-ї школи Інни Биканової. Йому мало б виповнитись 23 роки. Не дожив. Віддав життя за свободу і незалежність України, її народу, матері, родини. Сумуємо. Співчуваємо. Страждаємо, бо втрачаємо найкращих!", - розповіла директорка спеціалізованої школи №28 Тетяна Скорик.

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Прощатимуться із Владиславом 30 червня о 9:30 у Будинку трауру в Черкасах.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

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