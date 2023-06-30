"Я звідти не повернуся!": на фронті загинув 24-річний воїн, який передбачив свою смерть

Коли захисник приїжджав у відпустку з фронту, то сказав, що більше не повернеться. Ці слова стали пророчими.

https://glavred.net/ukraine/ya-ottuda-ne-vernus-na-fronte-pogib-24-letniy-voin-kotoryy-predskazal-svoyu-smert-10482208.html Посилання скопійоване

На фронті загинув 24-річний Василь Григоренко / Колаж: Главред, фото: Facebook

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 24-річний захисник Василь Григоренко. Захисник служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Героя поховали у його рідному селі Новопетрівка, що на Одещині.

"Сьогодні Великомихайлівська громада провела в останню дорогу Василя Григоренка, сина України, воїна, патріота, який віддав життя за нас, за нашу волю, нашу землю. Розривається материнське серце, біль і смуток. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – це велике горе та страшне випробування", - повідомили у Великомихайлівській громаді.

Василь був випускником Новопетрівського ліцею. Керівниця закладу Катерина Лаптієнко розповіла про свою останню розмову з захисником, коли той приїжджав у відпустку з фронту. Василь довго розповідав про фронт, про своїх побратимів, дуже хвилювався, а потім сказав, що більше не повернеться.

відео дня

"Його слова обпалили душу: "Я звідти не повернуся!". І мої заспокійливі: "Васько, усе буде добре. Будь вбережений Богом". Його великі очі набралися сліз, махнув рукою і сказав: "Україну не віддамо!". Дякуємо за Україну, Васильку! Ти Герой, а Герої не вмирають!", - написала Катерина Лаптієнко у Facebook.

Як повідомляв Главред, у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Також повідомлялося, що на війні трагічно загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Олесь Гусак із позивним "Флойд". Він був вправним гранатометником. У пекельних боях виявляв феноменальну мужність, знищив не одну одиницю ворожої бронетехніки.

Більше новин про загиблих захисників: