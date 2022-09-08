Воював "за орду": ЗСУ ліквідували снайпера з Архангельської області РФ

Ян Адукевич "демілітаризований" в Україні 7 вересня / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Збройні Сили України ліквідували снайпера російської окупаційної армії, молодшого сержанта Яна Адукевича. Смерть загарбника підтверджена на його батьківщині.

Як повідомив у Facebook засновник Міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, Адукевич народився в Северодвінську Архангельської області РФ. У 2009 році проходив строкову військову службу. В останні роки працював на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Севмаш". А в квітні 2022 року вирішив знову піти служити за контрактом.

Ян Адукевич працював на Севмаші / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

У лавах ЗС РФ окупант був снайпером стрілецької роти. Був "демілітаризований" на війні в Україні 7 вересня. На батьківщині його представили до "нагородження орденом Мужності".

Видео дня

У соцмережі Адукевич зареєстрований під ніком "Ян Куртен". На його сторінці в забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте написано: "Сила і честь. Zа орду!". Востаннє туди окупант заходив 18 серпня.

Скріншот сторінки Адукевича у ВК

"Це на скільки ж на роZZії справи кепські, що кваліфікованого фахівця підприємства ОПК №1 ставлять під рушницю", – прокоментував Комахідзе смерть Адукевича.

Як повідомляв Главред, 7 вересня на південному напрямку Збройні Сили України за добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів.

Нагадаємо, на війні в Україні ліквідували молодшого офіцера-танкіста російської окупаційної армії Дмитра Пааса. Ще в березні загарбник "засвітився" в Ізюмі Харківської області. Приїхав в Україну він із Пензенської області РФ.

Також в Україні ліквідовано 28-річного Максима Плеханова із Саратовської області. Окупант служив у Росгвардії. Плеханова поховали 5 вересня в місті Вольськ Саратовської області.

Інші новини: