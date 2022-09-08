Армія РФ на Півдні втратила кілька установок C-400 і понад 100 солдатів

ЗСУ на Півдні відмінусували понад 100 окупантів і кілька установок C-400 / Фото УНІАН

На південному напрямку Збройні Сили України за добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів. Про це йдеться у зведенні Оперативного командування Південь за 7 вересня.

В результаті злагодженої роботи ЗСУ втрати російської армії склали:

5 танків;

3 реактивні системи залпового вогню "Град";

15 одиниць авто-бронетехніки;

10 гаубиць і гармат важкої артилерії;

1 важкий міномет;

2 пускові установки С-400;

1 радіолокатор наведення до С-300;

2 склади ворожих боєприпасів у Миколаївському районі.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з понад десятка кораблів і катерів. На бойовому чергуванні - 2 ракетоносії в готовності до пуску 16 крилатих ракет "Калібр".

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Довідка. С-400 "Тріумф" - російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), зенітна ракетна система великої та середньої дальності. С-400 призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу.

Прийнята на озброєння 28 квітня 2007 року. "Тріумф" - найменування експортної версії. Ринкова ціна одного дивізіону (4 машини) зенітного ракетного комплексу С-400 становить близько 500 млн дол.

Як повідомляв Главред, днем раніше Збройні Сили України збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів.

Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.

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