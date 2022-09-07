Служив в Абхазії, ліквідований в Україні: ЗСУ в Херсонській області "задвухсотили" окупанта з Рязані

Роман Трубніков був ліквідований в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Збройні Сили України ліквідували у Херсонській області російського окупанта Романа Трубнікова. Раніше він служив на території тимчасово окупованої Абхазії в Грузії.

Окупант проходив службу у взводі забезпечення 1-го артилерійського дивізіону в/ч 09332 з місцем дислокації в місті Гудаута окупованої Абхазії. Про це у Facebook повідомив волонтер, блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе.

"Знову 7-ма в/база порадувала в/ч 09332 (Рязань бачив, в Апсни коза бачив, Херсон кавун бачив)", - написав Комахідзе.

Видео дня

Ліквідацію загарбника підтвердили в російських ЗМІ 3 вересня.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що 29 серпня на Херсонщині ЗСУ знищили розрахунок РСЗВ "Град" 1-го артилерійського дивізіону в/ч 09332. Тоді була підтверджена ліквідація чотирьох окупантів. Ймовірно, саме тоді був знищений Трубніков. Зазначається, що це вже восьмий підтверджений випадок ліквідації окупанта 1-го артилерійського дивізіону в/ч 09332.

Роман Трубніков / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Роман Трубніков / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Комахідзе зазначив, що по сторінках в соцмережах ліквідованого загарбника вдалося підтвердити, що він дійсно проходив службу в окупованій Абхазії.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

Інші новини: