'У бою втратив кийок і щит': ЗСУ ліквідували росгвардійця з Саратовської області

Максим Плеханов ліквідований в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

В Україні ліквідовано 28-річного Максима Плеханова з Саратовської області. Окупант служив у Росгвардії.

Як повідомив у Facebook OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе, Плеханова поховали 5 вересня в місті Вольськ Саратовської області.

"З некролога випливає, що Плеханов був випускником Вольського військового інституту МТО, служив у військовій частині Росгвардії в м.Новоуральськ Свердловської області. Дата і обставини ліквідації Плеханова не вказані", - йдеться у повідомленні.

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У загарбника залишилася молода вдова. Розслідувач запропонував громадянам України висловити "співчуття" росіянці в її соцмережі.

Максим Плеханов служив у Росгвардії, а помирати приїхав в Україну / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Українці на новину про ліквідацію загарбника відреагували коментарями, що він "згорів на роботі".

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували в Херсонській області російського окупанта Романа Трубнікова. Раніше він служив на території тимчасово окупованої Абхазії в Грузії.

Зазначимо, на тимчасово окупованій території Донецької області загинула починаюча російська пропагандистка Земфіра Сулейманова. Вона зробила "жест доброї волі" та підірвалася на міні.

В Україні також "демілітаризувати" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надір-Шах Акболатов командував батареєю гаубичного артилерійського дивізіону окупантів.

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