'У бою втратив кийок і щит': ЗСУ ліквідували росгвардійця з Саратовської області

28-річний Максим Плеханов приїхав з РФ помирати в Україну. Дата і обставини ліквідації окупанта не повідомляються, але поховали його 5 вересня.
В Україні ліквідовано 28-річного Максима Плеханова з Саратовської області. Окупант служив у Росгвардії.
Як повідомив у Facebook OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе, Плеханова поховали 5 вересня в місті Вольськ Саратовської області.
"З некролога випливає, що Плеханов був випускником Вольського військового інституту МТО, служив у військовій частині Росгвардії в м.Новоуральськ Свердловської області. Дата і обставини ліквідації Плеханова не вказані", - йдеться у повідомленні.
У загарбника залишилася молода вдова. Розслідувач запропонував громадянам України висловити "співчуття" росіянці в її соцмережі.
Українці на новину про ліквідацію загарбника відреагували коментарями, що він "згорів на роботі".
Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували в Херсонській області російського окупанта Романа Трубнікова. Раніше він служив на території тимчасово окупованої Абхазії в Грузії.
Зазначимо, на тимчасово окупованій території Донецької області загинула починаюча російська пропагандистка Земфіра Сулейманова. Вона зробила "жест доброї волі" та підірвалася на міні.
В Україні також "демілітаризувати" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надір-Шах Акболатов командував батареєю гаубичного артилерійського дивізіону окупантів.
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