Згідно з розпорядженням Кабміну, жінки медичних і фармацевтичних спеціальностей повинні стати на військовий облік і перебувати на ньому до 60 років.

Військовий облік для жінок: кого не братимуть на роботу без військового квитка / колаж УНІАН

Кабінет міністрів України у грудні 2022 року змінив правила військового обліку - в тому числі, з приводу змін, які стосуються військового обліку жінок певних професій. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті уряду.

Згідно з паперами, тепер на військовий облік повинні ставати не тільки чоловіки від 16 до 27 років, а й жінки, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності. Крім того, залишаються на військовому обліку військовозобов'язані та резервісти до 60 років.

Також, кажуть чиновники, жінки-медики, лікарі, медсестри і фармацевти повинні стати на облік до 2026 року. В іншому випадку, починаючи з цього року, жінки таких професій не зможуть влаштуватися на роботу – якщо не нададуть заздалегідь документи від військкомату.

Для тих же спеціалісток, які ще навчаються, за два місяці до цього навчальні заклади повинні подавати списки в територіальні центри комплектації та соціальної підтримки.

Після закінчення навчання таким людям зобов'язані видати тимчасове посвідчення військовозобов'язаного і внести до тимчасового реєстру (терміном дії на 30 днів). Але встати з ними на облік обов'язково потрібно в семиденний термін.

Мобілізація в Україні

Заступник міністра оборони Ганна Маляр в листопаді говорила, що в Україні поки не планують проводити додаткову мобілізацію - Збройні сили укомплектовані на достатньому рівні.

14 грудня Маляр сказала, що проведення наступної хвилі мобілізації в Україні залежить від обстановки на фронті.

За її словами, прогнози давати складно. Нова хвиля може статися через три причини - потреби ЗСУ в нових військових через втрати, відновлення бійців після поранень і проведення ротації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що на фронтах і в територіальній обороні України вистачає людей. Але якщо в Міністерстві оборони ухвалять рішення, що ситуація змінилася, може бути проведена додаткова мобілізація – закличуть людей певних спеціальностей.

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