Жінки на військовому обліку: у Міноборони розповіли, коли список професій набуде чинності

У Міноборони розповіли, коли список професій для жінок набуде чинності / УНІАН

Міністерство оборони знизило список жіночих спеціальностей і професій, які необхідні для армійських потреб. Про це заявив керівник військового відомства Олексій Резніков в інтерв'ю порталу "РБК-Україна".

За словами чиновника, фінальний перелік професій з якими жінки повинні будуть стати на військовий облік повинні ще будуть затвердити в Міністерстві юстиції.

"Ми разом з Генеральним штабом вирішили, що стільки професій у списку військовозобов'язаних жінок зараз не потрібно. Ми його спростили, погодили з колегами, відправили в Мін'юст і чекаємо від них затвердження, після цього він набуде чинності", — пояснив Резніков.

Чиновник попереджає, що перелік жіночих професій, які припускають постановку на військовий облік, може змінюватися.

"Генеральний штаб має право залежно від загроз і викликів вносити правки", — зазначив керівник Міноборони.

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Військовий облік для жінок в Україні

На території України 17 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міноборони №313, який передбачає постановку жінок на військовий облік. У документі вказувалося, що жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, повинні ставати на військовий облік. Нововведення стосувалися працівниць 35 сфер діяльності - від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці зобов'язали перевіряти наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом на роботу кандидаток, які не зареєстровані у військкоматах, документом передбачили штраф на суму від 5 100 до 8 500 гривень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що через нові правила постановки на облік змін у житті жінок не буде. Держава не збирається їх закликати або мобілізувати. Мета подібного рішення - дізнатися, які спеціалістки є в країні, які, в крайньому випадку, зможуть взяти участь у заходах, спрямованих на оборону держави.

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