Військовий експерт розповів, чому оборона ворогів розвалюється швидше ніж очікувалося / Колаж фото УНІАН

Оборона російської окупаційної армії на півдні України розвалюється набагато швидше, ніж прогнозували військові експерти. Про це розповів керівник українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан В ефірі радіостанції Радіо НВ.

"З кожним новим ударом ми змушуємо перекидати сили і засоби, гармати або витрачати паливо на той чи інший напрямок, тим самим виснажуючи все Правобережне угруповання російських окупаційних військ. Військові завжди готуються до найгірших сценаріїв. За темпом просування вздовж Дніпра ми бачимо, що їх оборона руйнується швидше, ніж гірші прогнози військових", ‒ підкреслив фахівець.

Кузан зазначив, що ще в серпні всі обговорювали залізобетонні укріплення, які Росія нібито будувала на півдні, але це не допомогло окупантам закріпитися на Херсонщині.

"Зараз, завдяки нашій маневровій тактиці - просуванню малими групами, оточенню і обходу з різних сторін, з флангів - ми змушуємо росіян просто тікати, часто навіть залишаючи техніку і боєприпаси. При цьому ми поступово вирівнюємо фронт", ‒ підсумував фахівець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

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