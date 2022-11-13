Військовий експерт спрогнозував, скільки часу піде на зачистку Херсона

Військовий експерт спрогнозував, скільки часу піде на зачистку Херсон / Колаж фото УНІАН

Зачистка Херсона від диверсантів та залишків військ російських окупантів може тривати від двох діб до одного тижня. Але ось розмінування міста, швидше за все, затягнеться надовго. Про це в інтерв'ю Главреду розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Саме зачистка Херсона від диверсантів і тих окупантів, які там ще залишилися, може тривати від 48 годин до одного тижня. Але треба розуміти, що в Херсоні є велика кількість замінованих об'єктів - точніше, не тільки в Херсоні, а й на правому березі Херсонщини в цілому. Якщо ж говорити про територію правобережної частини, то зачистка тут триватиме ще, як мінімум, до кінця листопада, бо саме хаотична Втеча окупантів не дозволяє зробити це швидше. Адже зараз окупанти, які навіть не знали, що треба тікати і продовжували перебувати на позиціях, розосереджені по правобережжю і намагаються врятуватися, ховаючись і переодягаючись у цивільне. Але вони вже не мають військового потенціалу, щоб становити загрозу для ЗСУ як єдиний потужний елемент. В якості диверсійно-розвідувальних груп-так, але не більше того", ‒ підсумував він.

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано як мінімум п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ВСУ увійшли до Херсона.

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