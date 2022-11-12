Начштабу УДА пояснив важливість звільнення Херсона / соцмережі

Контроль України над Херсон відкриває шлях і на запорізький напрямок, і на Крим. Тому Росії так важливо було втриматися там.

Начальник штабу Української добровольчої армії, керівник руху Опору Південь УДА полковник у відставці Сергій Ільницький ("Сокіл") в інтерв'ю Главреду нагадав, що Херсон - єдиний обласний центр, який Росії вдалося окупувати з 24 лютого.

"Це був один з напрямків, звідки починався широкомасштабний наступ Росії", - зазначив Ільницький.

Він підкреслив, що правому берегу Херсонщини, а, отже, і самому Херсону, у разі підриву Каховської греблі нічого не загрожує.

"Це створить проблеми лівому березі Херсонщини, де знаходиться більшість російських штабів, військової техніки та особового складу", - розповів експерт.

Херсон - це Україна

Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

У розвідці закликали окупантів здаватися, щоб уникнути загибелі.

Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що російській окупаційній армії вдалося втекти з Правобережжя Херсонської області на лівий берег Дніпра.

За словами Арестовича, полонених виявилося мало. Втім, ЗСУ дісталося багато трофеїв.

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