Військовий експерт розповів, як звільнення Херсона змінить ситуацію під Запоріжжям / Колаж фото УНІАН

Після того, як українські війська звільнили Херсон, російські окупанти більше не зможуть постачати з Криму свої війська, які зараз перебувають у Запорізькій області. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"На запорізькому напрямку нашим військам дійсно стане трохи простіше після звільнення Херсона, тому що ми повністю відсікаємо постачання Запорізького угруповання військ противника від півдня. Тобто з Криму постачання надходити більше не буде. Тепер ми можемо тримати під вогневим контролем всю територію, включаючи Мелітополь. Цю гілку ми будемо контролювати", - сказав він.

Проте, на думку Жданова, часу у ЗСУ на якісь активні дії проти окупантів мало - тому що ті їхні війська, яким вдалося піти з Херсона, частково відправляться якраз на запорізький напрямок.

"Але на самій лінії фронту російські війська ведуть фортифікаційні роботи по обладнанню лінії оборони. І війська, що звільнилися з правого берега Херсонської області, судячи з того, що вони пішли звідти всі, без особливих втрат, частково можуть бути перекинуті і на запорізький напрямок – щоб не допустити спроби прориву нашими військами", ‒ підсумував він.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані Мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.