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Військовий експерт спрогнозував, куди саме вороги завдаватимуть нових ударів

8 лютого 2023, 03:40
За словами Владислава Селезньова, масовані удари ворогів по українській енергосистемі не дали потрібного для диктатора Путіна результату.
РАкета, Селезньов
Вороги будуть бити по поїздах з новітньою військовою технікою - Селезньов / колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Потенційною метою нових ударів російських окупантів можуть стати потяги з новітньою військовою технікою, яку ЗСУ отримають від західних партнерів. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив відомий військовий експерт і полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

"Весь світ знає, що найближчим часом Україна отримає бронетехніку, озброєння і боєприпаси. Очевидно, що все обладнання буде телепортуватися в основному по залізничних коліях. Мушу припустити, що цього разу під ворожі ракетні обстріли підпадатимуть наші залізничні вузли, мости через Дніпро, якими рушатимуть українські ешелони з важливою і вкрай потрібною для ЗСУ технікою. У путінській армії зараз відбувається накопичення ракет та інших ресурсів, щоб максимально ущільнити ракетні обстріли в той час, коли буде відбуватися переміщення озброєння і військової техніки для України", - пояснив він.

За словами Селезньова, масовані удари ворогів по українській енергосистемі не дали потрібного для диктатора Путіна результату. Оскільки українці швидко адаптувалися до нових умов життя.

"Не відбулося нової хвилі масової еміграції за межі України. Українці пристосувалися до нових реалій. Швидше за все, путінські ракети будуть спрямовані саме на об'єкти залізничної інфраструктури, Мости, переправи. Путін накопичує ресурси, щоб у день "Ч" завдати потужного, масованого ракетного удару. Путін намагатиметься зупинити постачання технічної допомоги від західних партнерів", - підсумував експерт.

Хто такий Владислав Селезньов

Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних Сил України.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує максимальну ескалацію на війні Росії проти України з боку агресора. Як вважає чиновник, до річниці повномасштабного наступу, 24 лютого, загарбники будуть намагатися показати своєму населенню, мовляв, "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти РФ вже мобілізували 500 тисяч осіб. Голова Міноборони допустив наступ російських військ до 24 лютого. Резніков припустив, що вони можуть піти в атаку на двох напрямках – на Донбасі і півдні.

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вважає - російський диктатор Путін збирається піти в наступ у березні-квітні. На його думку, тепер Москва буде намагатися домогтися не "перемоги", а більш вигідного положення для своїх військ. Після цього Кремль планує почати переговори з Україною в травні.

Інші новини:

ЗСУ Владислав Селезньов війна Росії та України
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