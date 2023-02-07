Військовий експерт спрогнозував, як вороги будуть наступати на Донбасі

Відомий військовий експерт Роман Світан розповів про сценарії розвитку ситуації на Донбасі і про те, куди можуть піти окупанти.

Експерт каже, що наступ на Донбасі проводитиметься по всьому фронту / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Ймовірне нове наступ російських окупантів почнеться з окупованої частини Донбасу. Про це у своєму інтерв'ю ТСН заявив відомий військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Росіяни будуть наступати з плацдарму, який вони готували 8 років до цього – з окупованої частини Донбасу. І навіть не починати наступ, а продовжувати наступ, який вони почали ще в 2014 році. Йде певне збільшення тиску росіян на ділянки фронту Луганської та Донецької областей від Вугледара до Куп'янська", — сказав він.

Експерт каже, що певні наступальні дії будуть проводитися уздовж всієї лінії фронту, причому армійці РФ все планують і розписують. Тобто окупанти спершу проводять розвідки боями в районі Вугледара на Донеччині, а потім розвідки боями в Куп'янську, що на Харківщині.

"Так само вони намагаються в режимі розвідки боєм з-під Кремінної рушити в бік Лиману, район Білогорівки з – під Лисичанська, і тривають наступальні дії росіян в районі Авдіївки, Мар'їнки та Бахмута - всі прогнозовані дії, нічого нового не буде. Просто збільшиться інтенсивність цих дій. Може бути, за результатами проведеної розвідки боєм будуть зроблені деякі обхідні маневри, припустимо, це видно в районі Вугледара, росіяни намагаються наступати трохи західніше, для того, щоб зайти в тил нашим Донецьким частинам", — підсумував Світан.

Як прогнозує експерт, росіяни також постараються вийти на часовий яр, а потім перерізати дороги, які з'єднують Бахмутський гарнізон з Костянтинівкою і Дружківкою. Також, каже Світан, вороги намагатимуться з півночі вздовж річки Бахмут вийти на Сіверськ, а потім − вийти в районі Білогорівки.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує максимальну ескалацію на війні Росії проти України з боку агресора. Як вважає чиновник, до річниці повномасштабного наступу, 24 лютого, загарбники будуть намагатися показати своєму населенню, мовляв, "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти РФ вже мобілізували 500 тисяч осіб. Глава Міноборони допустив наступ російських військ до 24 лютого. Резніков припустив, що вони можуть піти в атаку на двох напрямках – на Донбасі і півдні.

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вважає - російський диктатор Путін збирається піти в наступ у березні-квітні. На його думку, тепер Москва буде намагатися домогтися не "перемоги", а більш вигідного положення для своїх військ. Після цього Кремль планує почати переговори з Україною в травні.

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