glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт спрогнозував, як вороги будуть наступати на Донбасі

7 лютого 2023, 03:40
Відомий військовий експерт Роман Світан розповів про сценарії розвитку ситуації на Донбасі і про те, куди можуть піти окупанти.
ВСУ, вороги
Експерт каже, що наступ на Донбасі проводитиметься по всьому фронту / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Ймовірне нове наступ російських окупантів почнеться з окупованої частини Донбасу. Про це у своєму інтерв'ю ТСН заявив відомий військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Росіяни будуть наступати з плацдарму, який вони готували 8 років до цього – з окупованої частини Донбасу. І навіть не починати наступ, а продовжувати наступ, який вони почали ще в 2014 році. Йде певне збільшення тиску росіян на ділянки фронту Луганської та Донецької областей від Вугледара до Куп'янська", — сказав він.

Експерт каже, що певні наступальні дії будуть проводитися уздовж всієї лінії фронту, причому армійці РФ все планують і розписують. Тобто окупанти спершу проводять розвідки боями в районі Вугледара на Донеччині, а потім розвідки боями в Куп'янську, що на Харківщині.

"Так само вони намагаються в режимі розвідки боєм з-під Кремінної рушити в бік Лиману, район Білогорівки з – під Лисичанська, і тривають наступальні дії росіян в районі Авдіївки, Мар'їнки та Бахмута - всі прогнозовані дії, нічого нового не буде. Просто збільшиться інтенсивність цих дій. Може бути, за результатами проведеної розвідки боєм будуть зроблені деякі обхідні маневри, припустимо, це видно в районі Вугледара, росіяни намагаються наступати трохи західніше, для того, щоб зайти в тил нашим Донецьким частинам", — підсумував Світан.

Як прогнозує експерт, росіяни також постараються вийти на часовий яр, а потім перерізати дороги, які з'єднують Бахмутський гарнізон з Костянтинівкою і Дружківкою. Також, каже Світан, вороги намагатимуться з півночі вздовж річки Бахмут вийти на Сіверськ, а потім − вийти в районі Білогорівки.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує максимальну ескалацію на війні Росії проти України з боку агресора. Як вважає чиновник, до річниці повномасштабного наступу, 24 лютого, загарбники будуть намагатися показати своєму населенню, мовляв, "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти РФ вже мобілізували 500 тисяч осіб. Глава Міноборони допустив наступ російських військ до 24 лютого. Резніков припустив, що вони можуть піти в атаку на двох напрямках – на Донбасі і півдні.

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вважає - російський диктатор Путін збирається піти в наступ у березні-квітні. На його думку, тепер Москва буде намагатися домогтися не "перемоги", а більш вигідного положення для своїх військ. Після цього Кремль планує почати переговори з Україною в травні.

Інші новини про можливий наступ РФ:

війна на Донбасі війна Росії та України Роман Світан
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:30

Що буде за ухилення від мобілізації в Україні і які існують види покарань

03:40

Військовий експерт спрогнозував, як вороги будуть наступати на ДонбасіВідео

03:20

Що приготувати з тіста філо: відпадний рецепт, який не потрібно готувати три годиниВідео

03:00

Як очистити варену картоплю від шкірки за 1 секунду: дивовижний секрет господиням на заміткуВідео

02:30

Буде ідеально чистою: 5 способів, як очистити сковороду від нагару за 5 хвилин

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:07

"Ласощі для очей": зіркова українська стрибунка розстебнула ширінку на камеру

01:44

Який горщик для орхідеї найкращий - пластиковий, скляний або глиняний

00:52

"Відключення електрики можуть бути тривалими": у Yasno зробили тривожний прогноз щодо світлаВідео

00:20

"Благають": РФ просить Україну сісти за стіл переговорів - ДаніловВідео

Реклама
00:04

Тотальне безгрошів'я ходить по п'ятах: жіночі імена, які несуть в собі карму бідностіВідео

06 лютого, понеділок
23:40

"Кремль йде ва-банк": Подоляк заявив про початок вирішального етапу війни в УкраїніВідео

23:14

Росія намагається оточити Бахмут: Зеленський розповів про бійню з окупантамиВідео

23:12

Ракети та літаки: Кулеба назвав головні запити України в МюнхеніВідео

23:09

У Москві чоловік ледь не викрав тіло Леніна з мавзолеюВідео

22:55

Який колір волосся зараз в моді: 5 чарівних відтінків 2023 з омолоджувальним ефектом

22:00

Зеленський покине Україну: в ЄС почали активну підготовку до приїзду президентаВідео

21:43

"Дайте номер картки": Гордон скаржиться на фінансову кризу, українці обурилися в мережіВідео

21:41

ЗСУ звільнять Крим у 2023 році: Світан назвав 2 ймовірних сценаріїВідео

21:11

Чому не можна залишати ліжко незаправленим - про що говорить давня прикметаВідео

21:09

"Офіційно оголосили порядною людиною": блогершу в РФ засудили до 8 років в'язниці за правду про війнуВідео

Реклама
20:56

Доля нагородила щасливим життям: які 4 імені є довгожителямиВідео

20:50

Під Соледаром трагічно загинув український захисник: у нього залишилося двоє діток і вагітна дружинаВідео

20:35

Логістиці РФ кінець: що означає надання Україні боєприпасів GLSDB

20:26

"Загроза висока": РФ може обстріляти Україну ракетами - ГенштабВідео

20:25

Пухкі щічки та брови-ниточки: Джамала показала, як виглядала в 16 років

20:16

Під Бахмутом "вагнерівці" жорстоко сокирою вбили свого командираВідео

20:15

Кава з молоком: секрет правильного приготування улюбленого напоюВідео

19:35

Різдво перенесуть: українська греко-католицька церква переходить на новий календарВідео

19:20

Більшості з нас доведеться воювати, у нас з вами немає виборуПогляд

19:17

"Ескалація зростає, а шанси на мир зменшуються": в ООН зробили тривожний прогноз щодо війни в УкраїніВідео

19:08

Дмитро Комаров представить авторський документальний проєкт "Рік" на "1+1 Україна"Відео

19:02

В Україні може статися сильний землетрус: сейсмолог назвав два небезпечних містаВідео

19:01

"Його там просто приб'ють": таролог пояснила, чому Путіна чекає сумний кінецьВідео

18:55

Повторний наступ буде по всій лінії фронту - СвітанВідео

18:44

Бейонсе встановила світовий рекорд на Греммі-2023

18:23

Росія готує новий наступ: Зеленський терміново провів засідання СтавкиВідео

18:12

Напали на Україну: Аллегрова відмовилася влаштовувати пляски для росіян у МосквіВідео

18:05

Чеченський диктатор Кадиров літав грітися на Мальдівах - "Радіо Свобода"Відео

17:56

"Російський ленд-ліз": експерт розповів, як окупанти забезпечують ЗСУ своєю рідкісною технікоюВідео

17:51

Дають Путіну шанс: експерт назвав причину відмови Україні у поставках ракет до 300 кмВідео

Реклама
17:46

ЗСУ можуть вийти з Бахмута: експерт назвав одну найголовнішу умовуВідео

17:32

Зірка "Емілі в Парижі" прогулялася в одязі від українського брендуВідео

17:31

Дочка - "халк" путіністки Шукшиної прийшла на шоу, де Кудрявцева помацала її за філейні частиниВідео

17:16

У Туреччині будинки руйнуються на очах, люди розбігаються: у світі стався ще один потужний землетрусВідео

17:06

Блищатиме, як новий: 5 способів, як відмити наліт від чаю в термосі

16:43

ЗСУ ліквідували російського генерала-десантникаВідео

16:42

Як відмовитись від повістки, щоб не відповідати перед законом: адвокат назвав умовиВідео

16:36

"Трапиться новий котел": тиждень буде гірким, до 24 лютого готується "пекло" - гороскоп для УкраїниВідео

16:28

Чоловічий одяг в жіночому гардеробі: що можна взяти без докорів сумління для стильного образуФото

16:28

Пригожин викликав Зеленського на "дуель в небі" і заявив про відведення військВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінці
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти