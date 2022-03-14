Британський полковник розповів, як ліквідувати Путіна

Світ хоче вбити Путіна / Reuters

Полковник з Великобританії Річард Кемп нагадав, що Усама бен Ладен, глава Ісламської держави Абу Бакр аль-Багдаді і командувач іранської Республіканської гвардією Касем Сулеймані були вбиті, щоб протистояти загрозам. А так як президент РФ Володимир Путін представляє постійну і смертельну загрозу, офіцер закликає Захід усунути російського диктатора.

Колишній командувач британською армією каже, що НАТО не повинно виключати вбивство Путіна, пише The Mirror.

"НАТО має розглянути всі варіанти, щоб усунути його від влади. Це включає в себе його вбивство, хоча це навряд чи буде життєздатним або бажаним", - сказав Кемп.

Він вважає, що російському президенту повинні як мінімум пред'явити звинувачення у військових злочинах.

"Найкраще було б, якби Путіна скинули , заарештували і судили або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді", - додав він і зазначив, що ці варіанти навряд чи коли-небудь відбудуться.

Тому відставний армійський офіцер вважає, що, хоча вбивство може бути неприйнятним для багатьох людей, воно може бути єдиним способом покласти край війні і запобігти майбутнім конфліктам.

"Якби справа дійшла до вбивства, це могло б бути неприємним для багатьох, але його життя не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей, яких він вже вбив на Україні та в інших місцях і цілком може вбити в майбутньому", - підкреслив Кемп.

Також, за його словами, під час Другої світової війни був план по вбивству Гітлера.

"Наш уряд спланував вбивство Адольфа Гітлера під час Другої світової війни. Якби він був усунутий, а не умиротворений в кінці 1930 - х років, ми б не постраждали від конфлікту, в результаті якого загинуло 70 мільйонів чоловік", - вважає офіцер.

"Нашим пріоритетом має бути допомога в його усуненні. Якщо на путінських олігархів буде надано достатній тиск, це може призвести до палацового перевороту", - підсумував Кемп.

Нагадаємо, у США заявили, що бомбардування Яворівського полігону біля Львова може свідчити про розчарування президента РФ Володимира Путіна військовим вторгненням в Україну.

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