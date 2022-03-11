Українські захисники підбили полковника РФ

Українські військові поранила полковника РФ / скріншот

Українські військові поранили полковника російської армії Юрія Медведєва. Однак його врятували кадирівці.

Як повідомив в Telegram ватажок Чечні Рамзан Кадиров, окупанта винесли з-під вогню.

"В ході бою за черговий населений пункт наші воїни евакуювали пораненого командира бригади, полковника Армії Юрія Медведєва. Його винесли з-під вогню на безпечне місце. Наші бійці надали йому першу медичну допомогу і на своєму транспорті оперативно доставили в госпіталь, передали його медикам", - написав Кадиров.

Варто відзначити, що ватажок Чечні публікує неправдиву інформацію про те, що його бійці нібито дають відсіч "націоналістам".

читайте такожПерехоплено план РФ щодо встановлення контролю над УкраїноюНагадаємо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що Білорусь готується вчинити напад на Україну до 21:00 11 березня.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував інформацію про можливе вторгнення Білорусі на територію України. За його словами, небезпека є, проте українські військові готові до цього.