Військовий експерт розповів про те, як окупанти тікають з Херсона

Українські військові, ЗСУ, Херсон / 93-тя ОМБр Холодний Яр, суспільне

Колаборанти і співробітники ФСБ тікають з Херсона, а при цьому на правому березі Дніпра зберігається велике угруповання росіян. Про це розповів відомий військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, інформація про відхід російської армії з Херсонської області швидше за все ‒ частина інформаційної спецоперації окупантів.

"Близько 30 тисяч солдатів зосереджені на правому березі Дніпра. За останні два тижні туди направили до п'яти БТГ мобілізованих росіян. РФ зараз посилює свої позиції на правому березі Дніпра. Вони налагодили логістичний ланцюжок за допомогою понтонних переправ", ‒ зазначив Селезньов.

При цьому, він підтверджує втечу місцевих колаборантів і чекістів з ФСБ на лівий берег Дніпра. І в той же час, каже Селезньов, окупант у зворотному напрямку перекидають ресурси ‒ для оборони на правому березі.

"Що стосується переміщення жителів з правого берега Дніпра, то тут ситуація може бути більш жахлива. У 1944 рік у радянська влада провела депортацію кримськотатарського народу, виселивши сотні тисяч жителів Криму в регіони Середньої Азії і Сибіру. Я думаю, що російські окупанти намагаються ліквідувати демографічну кризу на Заураллі з Сибіру, депортувавши українців", - резюмував фахівець.



Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снигиревка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини: