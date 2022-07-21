Не вирішальна фаза війни, а визначальна стадія: військовий експерт пояснив заяву Пентагону

Військовий експерт Олег Жданов пояснив заяву Пентагону / Колаж Вікіпедія, Главред

Вчорашня заява керівника Пентагону (Міністерства оборони США) Ллойда Остіна про вирішальну фазу війни потрібно розуміти так-у боях між ЗСУ та російськими окупантами настала "визначальна стадія". Про це в коментарі 24 канали сказав військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, сьогодні почалося змагання між Україною і Росією – хто першим встигне підготувати потрібну кількість резервів.

"Або ми сформуємо угруповання військ для проведення контрнаступу за допомогою наших західних партнерів, або Росія накопичить резерви і ми отримаємо нову хвилю наступу з боку країни-агресора", – сказав Жданов.

На його думку, в цьому і полягає "вирішальна фаза", про яку говорив Ллойд Остін.

"Я так розумію, дата готовності до наступу з обох сторін – це друга половина серпня. Хто перший матиме готові резерви, той виграє ці "перегони" і зможе першим почати наступ", – підсумував експерт.

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глава російського Міноборони Сергій Шойгу наказав військам РФ знайти, де знаходяться HIMARS і нанести по ним удари. Міноборони дало вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що РФ відправила в Україну близько 200 бійців спецназу, які повинні "полювати" на американські HIMARS. Він додав, що в Україні починає етап війни спецназів. Бійці РФ намагатимуться знищити HIMARS, український спецназ знищуватиме Російський.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович зазначав, що армія України атакує об'єкти окупантів з HIMARS і в окупованих районах Херсонської області. На його думку, угруповання військ РФ там налічує 12-15 тисяч військових. Вони здаватимуться в полон ще до контрнаступу ЗСУ.

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