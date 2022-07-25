Чи є в окупантів шанси швидко перекидати свої війська - пояснення військового експерта / колаж УНІАН

На даний момент майже вся лінія фронту російсько-української війни контролюється і здійснювати якісь несподівані перегрупування і передислокації окупанти не можуть. Про це 24 липня розповів військовий експерт Олександр Коваленко, повідомляє "ТСН".

"Наприклад, ми досить довгий час спостерігали за тим, як вони намагалися перегрупувати, передислокувати велику кількість особового складу в Запорізькій області, в Херсонській області, щоб максимально посилити свій оборонний потенціал саме російських окупаційних підрозділів в Херсонській області", — зазначив він.

Але, каже Коваленко, в окупантів нічого не вийшло ‒ бо їхні війська перебувають під пильним наглядом як нашої розвідки, так і розвідки міжнародних партнерів.

За його словами, росіяни значно нівелювали свій оборонний потенціал в межах Запорізької області, тоді вони почали використовувати вже ресурс з Донбаського плацдарму, перегрупуватися звідти.

"Тобто вони зараз, якщо і роблять які-небудь рухи, пов'язані саме з посиленням або ослабленням своїх позицій, це все відомо. Тому якихось несподіванок не буде", — підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

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