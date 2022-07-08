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Удар Гарпуном по Кримському мосту: генерал США пояснив "законну мету" ЗСУ

8 липня 2022, 14:30

Знищення мосту завдасть істотного удару по логістиці окупантів, підкреслив Філіп Брідлав.

Кримський міст
Кримський міст / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

ЗСУ мають законне право атакувати Кримський міст, тому що він споруджений на захопленій території України, заявив колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав.

Його знищення завдасть істотного удару по логістиці окупантів, оскільки він пов'язує материкову частину РФ з Кримом, пише The Times.

Американський генерал упевнений, що для знищення Кримського моста ЗСУ можуть використовувати недавно надані західними союзниками ракети Гарпун.

"Мене абсолютно не дивує, що росіян турбує Керченський міст. Для них він неймовірно важливий. Тепер, коли Захід надав Україні крилаті ракети Гарпун, з дальністю дії до 200 миль (більше 300 км – ред.), я думаю, у росіян є всі підстави турбуватися про те, що Україна може атакувати міст", - сказав він.

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Раніше експерт Олександр Коваленко повідомив про те, що Керченський міст відіграє дуже важливу роль для окупанта - це основна логістична "артерія" від материкової Росії до окупованого Криму, тому його посилено охороняють. Він може бути знищений, але головне в цьому – відстань і потрібна ракета, а поки ні того, ні іншого в України немає.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов у квітні 2022 року говорив, що ЗСУ вже готові завдати удару по Кримському мосту. Оскільки цю споруду активно Російські вороги використовують для перекидання підкріплень бійців і техніки.

Читайте також:

Кримський міст Філіп Брідлав війна Росії та України
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