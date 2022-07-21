Військовий експерт спрогнозував, чи буде новий широкомасштабний наступ армії РФ на Україну

На думку експерта Сергія Грабського, коридор дій у російських окупантів вкрай невеликий. І, можливо, що їм знову доведеться зробити "жест доброї волі".
Нового широкомасштабного наступу армії окупантів на всю Україну чекати не варто, але росіяни, швидше за все зосередяться на Донбасі. Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів в ефірі єдиного телемарафону.
За його словами, те, що окупанти зосередили всі зусилля на Донбасі — може свідчити про намір наступати далі. Однак це окупанти можуть зробити і з метою відволікання українських сил на інших напрямках.
"Те, що наказ відданий - не означає, що вони (російські військові – Главред) можуть діяти. Треба розуміти, що протягом останнього часу ми не спостерігали серйозних переміщень і зосереджень підрозділів противника на інших ділянках фронту, крім Донбасу. Там, де вони мають очевидну перевагу. І цей напрямок вони визначили, як зосередження основних зусиль. Тобто такий наказ може свідчити, що вони можуть продовжити наступ на Донбасі з метою відволікання ЗСУ, а також з метою додаткової екзальтації російського суспільства, щоб довести, що "спецоперація" йде за планом. Для цього вони оголошують намір про наступ, а як це буде здійснюватися – це вони вже пояснять пізніше своєму суспільству. Але ми не повинні очікувати нічого дивного за межами того, що ми бачимо. Тобто зосередження основних зусиль на Донбаському напрямку", - сказав Грабський.
На думку експерта, якщо ж армії окупантів ще раз не вдасться виконати всі поставлені військовим керівництвом завдання, то, на думку Грабського, вони прикриють свої невдачі під виглядом горезвісного "жесту доброї волі".
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що обіцяні США чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.
Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.
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