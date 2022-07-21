УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт спрогнозував, чи буде новий широкомасштабний наступ армії РФ на Україну

21 липня 2022, 03:05

На думку експерта Сергія Грабського, коридор дій у російських окупантів вкрай невеликий. І, можливо, що їм знову доведеться зробити "жест доброї волі".

ВСУ, вибух
Військовий експерт спрогнозував, чи буде новий широкомасштабний наступ армії РФ на Україну/ Фото УНІАН

Нового широкомасштабного наступу армії окупантів на всю Україну чекати не варто, але росіяни, швидше за все зосередяться на Донбасі. Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, те, що окупанти зосередили всі зусилля на Донбасі — може свідчити про намір наступати далі. Однак це окупанти можуть зробити і з метою відволікання українських сил на інших напрямках.

"Те, що наказ відданий - не означає, що вони (російські військові – Главред) можуть діяти. Треба розуміти, що протягом останнього часу ми не спостерігали серйозних переміщень і зосереджень підрозділів противника на інших ділянках фронту, крім Донбасу. Там, де вони мають очевидну перевагу. І цей напрямок вони визначили, як зосередження основних зусиль. Тобто такий наказ може свідчити, що вони можуть продовжити наступ на Донбасі з метою відволікання ЗСУ, а також з метою додаткової екзальтації російського суспільства, щоб довести, що "спецоперація" йде за планом. Для цього вони оголошують намір про наступ, а як це буде здійснюватися – це вони вже пояснять пізніше своєму суспільству. Але ми не повинні очікувати нічого дивного за межами того, що ми бачимо. Тобто зосередження основних зусиль на Донбаському напрямку", - сказав Грабський.

На думку експерта, якщо ж армії окупантів ще раз не вдасться виконати всі поставлені військовим керівництвом завдання, то, на думку Грабського, вони прикриють свої невдачі під виглядом горезвісного "жесту доброї волі".

читайте також"Обговоримо ваше": військовий експерт пояснив, навіщо Путіну зараз потрібні переговори

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що обіцяні США чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:01

РФ готується анексувати Луганщину, звинуватити Україну в "нападі" та оголосити мобілізацію – Гайдай

17:45

Великі гроші і везіння: 3 знаки зодіаку можуть розбагатіти в кінці липняВідео

17:33

Літо повертається: синоптики назвали дату атаки неймовірного пеклаВідео

17:09

З днем народження дівчині – прикольні картинки і листівки, душевні привітання іменинниці

17:07

Якщо ЗСУ підуть у потужний наступ на півдні України, військам РФ буде важко вистояти – експерт CITВідео

Реклама
16:51

Ален Делон підтримав Україну і прочитав на камеру вірші Тараса Шевченка

16:27

В Україну скоро прибудуть ще 4 HIMARS - ПентагонВідео

16:23

Григорій Козловський передав військовому госпіталю у Львові 2 апарати на 4 млн гривень

16:20

"Не смішіть Іскандери": окупанти знову зганьбилися невдалим запуском ракети – впала під носомВідео

16:07

День Іллі 2022: традиції, заборони і магія дня

16:07

ЗСУ врятували кота, який пережив окупацію острова ЗміїнийВідео

16:06

Зеленський наказав звільнити Україну від військ РФ, терміни мають визначити ЗСУ – ДаніловВідео

15:58

Як зберегти свіжим кріп на зиму: 3 рецепта досвідчених господиньВідео

15:51

Туфлі на підборах небезпечніші, ніж ми думали: як носити шпильки, щоб не нашкодити здоров'ю

15:42

Від плям не лишиться ні сліду: 5 ефективних способів, як відіпрати мазут з одягу

15:32

Полювали кілька днів і загнали в пастку: у ВПС розповіли, як збивали російський "Су-35"

14:59

Лавров оголосив про "хотілки" РФ захопити Донбас, Херсонщину, Запоріжчину та інші регіони УкраїниВідео

14:55

Швидко літають і переносять бомби: в Мережі спливли дані про дрони, які Іран хоче віддати РФ

14:52

Під Києвом українка висадила капусту навколо знищеного на городі російського танка

14:24

Магнітні бурі та сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди у деяких областяхВідео

Реклама
14:08

Дипломат Мельник – політику ФРН Кречмеру: засуньте голову в морозильник і не потурайте ПутінуВідео

13:33

Тримав за руку загиблого 13-річного сина і читав молитви: окупанти дико обстріляли ХарківВідео

13:23

Путіну в Ірані чотири рази ставало зле, знадобилась допомога лікарів - ЗМІВідео

13:19

"У ядерній війні не буде переможця": Лавров спробував відхреститися від ядерних погроз усьому світуВідео

13:17

Без шляхів до відступу: після підриву Антонівського мосту армія РФ буде в пастці – Херсонська ОВАВідео

13:11

"Це абсурдно": Оля Полякова відповіла українцям щодо того, що не буває "хороших росіян"

13:08

Прощався з життям: на фронті мало не загинув український співак

13:00

Гороскоп на завтра, 21 липня 2022: Дівам - плітки, Терезам - сімейні проблеми, Стрільцям - удача в справахВідео

12:52

Данілов пригрозив зрадникам, які співпрацюють з окупантами: "нічого хорошого не буде"

12:28

"Вони спеціалісти в нетрадиційних стосунках": Путін зморозив маячню, щоб образити ЄвропуВідео

12:27

ЗСУ відправили підполковника-комбата окупантів на "концерт Кобзона"

12:25

Незвичайні види зелені, які обов'язково варто посадити на дачі - ТОП-3

12:00

Лідер Ірану підіграв Путіну і підтримав повномасштабне вторгнення РФ в УкраїнуВідео

11:53

"Психопат з ознаками садиста": американський психіатр виніс жорсткий діагноз Путіну

11:49

Лишилося мало ресурсів: у Німеччині заявили, що в них закінчуються запаси зброї для УкраїниВідео

11:24

Уламок російського снаряду потрапив у серце: у Києві дивом врятували військовогоВідео

11:18

Путін прагне захопити Харків: чи можливий штурм міста?Погляд

10:52

Буде "м'ясорубка": астролог розповів, коли Україна звільнить усі території і вийде на свої кордониВідео

10:40

ЗСУ другий день поспіль потужно б'ють по стратегічному Антонівському мосту в окупованому ХерсоніВідео

10:27

Нова маячня Путіна: війська РФ відвели від Києва нібито "заради переговорів"Відео

Реклама
10:15

Росіяни знищили будинки в Нікополі: 2 загиблих і багато поранених, серед них – дітиФотоВідео

10:02

У Путіна істерика, його принизилиПогляд

09:52

"Колгоспний тверк": Мережу вразило відео "Z-танцю" росіянокВідео

09:46

Антонівський міст є ключовою вразливістю окупантів на Херсонщині - розвідкаВідео

09:27

Лопнув кривавий бізнес: ЗСУ повністю знищили групу ПВК "Вагнера"

09:16

Біля Каховської ГЕС ЗСУ знищили новітню російську систему для приглушення безпілотниківВідео

08:57

Вигоріла вщент: ЗСУ знищили у Лазурному сучасну радіолокаційну станцію РФВідео

08:48

У боях за Україну загинув 30-річний доброволець зі Швеції

08:46

Ефективна тактика у війні з РосієюПогляд

08:30

Як позбутися від павутинного кліща: прості та ефективні способи захисту рослинВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти