Військовий експерт спрогнозував, чи буде новий широкомасштабний наступ армії РФ на Україну/ Фото УНІАН

Нового широкомасштабного наступу армії окупантів на всю Україну чекати не варто, але росіяни, швидше за все зосередяться на Донбасі. Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, те, що окупанти зосередили всі зусилля на Донбасі — може свідчити про намір наступати далі. Однак це окупанти можуть зробити і з метою відволікання українських сил на інших напрямках.

"Те, що наказ відданий - не означає, що вони (російські військові – Главред) можуть діяти. Треба розуміти, що протягом останнього часу ми не спостерігали серйозних переміщень і зосереджень підрозділів противника на інших ділянках фронту, крім Донбасу. Там, де вони мають очевидну перевагу. І цей напрямок вони визначили, як зосередження основних зусиль. Тобто такий наказ може свідчити, що вони можуть продовжити наступ на Донбасі з метою відволікання ЗСУ, а також з метою додаткової екзальтації російського суспільства, щоб довести, що "спецоперація" йде за планом. Для цього вони оголошують намір про наступ, а як це буде здійснюватися – це вони вже пояснять пізніше своєму суспільству. Але ми не повинні очікувати нічого дивного за межами того, що ми бачимо. Тобто зосередження основних зусиль на Донбаському напрямку", - сказав Грабський.

На думку експерта, якщо ж армії окупантів ще раз не вдасться виконати всі поставлені військовим керівництвом завдання, то, на думку Грабського, вони прикриють свої невдачі під виглядом горезвісного "жесту доброї волі".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що обіцяні США чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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