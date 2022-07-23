Військовий експерт пояснив, чому російські генерали не хочуть масштабної мобілізації в РФ/ https://ua.depositphotos.com/

Російські генерали не наважуються проводити загальну мобілізацію в Росії, адже тоді розкриється, що військові бази в основному ними розкрадені і війська не будуть забезпечені. Таку думку висловив військовий експерт і директор проекту New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в коментарі "Еспресо".

"У Росії не проводиться загальна мобілізація і для цього є свої причини. Я впевнений, що російські генерали знають, що за 30 років багато вкрадено на базах зберігання, які стояли і за Уралом, і до Уралу. Тому вони не хочуть загальної мобілізації росіян. Адже мало набрати 200-300 тисяч осіб, їх треба забезпечити всім необхідним: озброєння, спорядження, ресурси і т. д. З цим не впоралися", - зазначив він.

Самусь додав, що російськими генералами точно опанували шапкозакидацькі настрої. І тому вони були впевнені, що зможуть воювати зовсім без проведення загальної мобілізації.

"Росіяни ще в 2010 році прийняли доктринальні положення, в яких говориться, що російська армія переходить на так звані з'єднання і частини постійної готовності. Вони вирішили, що на пострадянському просторі вони настільки потужні, так домінують, що можуть собі дозволити воювати по частинах постійної готовності без проведення загальної мобілізації. Зараз ми бачимо, що росіяни пропустили всі терміни мобілізації, щоб підготувати хоча б на мінімальному рівні своє військо. Тому зараз росіяни можуть вдаватися до прихованих наборів у військові підрозділи", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

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