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Військовий експерт пояснив, чому Захід повільно передає Україні зброю

Дмитро Відоменко
26 серпня 2023, 09:45 оновлено 26 серпня, 09:50
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Як каже Олег Катков, країни Заходу запитати у влади України - чому офіційний Київ стільки років поспіль не запасався зброєю самостійно.
Західна зброя, ковзанок
Є навіть якась логіка в тому, що західна зброя передається ЗСУ повільно – Олег Катков / колаж Главред, фото US Army і скріншоти

Умови, які країни Заходу-союзники України висувають офіційному Києву ‒ За типом того, що ЗСУ не повинні використовувати західну зброю для ударів по країні-агресору РФ, є досить нелюдськими. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і головний редактор Defence Express Олег Катков.

"Я говорю про зброю, а не про геополітику, але лише вважаю, що це абсолютно нелюдська умова. Їх причини треба залишити, напевно, людям, які розбираються в політичних і дипломатичних аспектах. Я розбираюся в зброї. Якби була така можливість, і якби ми мали доступ до приблизно половини реальних арсеналів армії РФ, було б легше", ‒ сказав він.

Як каже Катков, на жаль, країни Заходу можуть поставити владі України закономірне і справедливе питання ‒ чому офіційний Київ стільки років поспіль не запасався зброєю самостійно.

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"Тому що, знову ж таки, є не тільки обмеження на кшталт виторговування на дипломатичному рівні зі скандалами далекобійних засобів ураження, а й навіть такі нелюдські умови на кшталт того, щоб Україна не била по РФ. Від одного з українських дипломатів, якщо не помиляюся посла України в Німеччині, прозвучало дуже влучне порівняння. Мовляв, це все одно що гра в футбол, але ви не перетинаєте половини поля супротивника. Насправді будь-яка країна, яка постачає в Україну озброєння, завжди може запитати (наприклад, коли Україна говорить про потребу в F-16), мовляв, а чому ви не закупили їх самостійно, адже було 30 років, а ви не закупили жодного нового винищувача. Чому ви скаржитеся, що немає протиповітряної оборони, і не закупили жодного зенітно-ракетного комплексу?! І на ці питання немає відповіді. Точніше, він є, але дуже незручний для України. І в цій ситуації треба користуватися тим, що є", ‒ сказав він.

Хто такий Олег Катков

Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express.

Контрнаступ ВСУ

Раніше повідомлялося про те, що ВСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на фронті.

Нагадаємо, Олександр Коваленко заявив про те, що ЗСУ зможуть перерізати "коридор" РФ до Криму. Військовий експерт також прокоментував перспективи звільнення Херсонщини та Запоріжжя, а також виходу ЗСУ на узбережжя Азовського моря.

"Робити прогнози - невдячна справа. Я вірю в те, що до кінця 2023 року ми вийдемо на узбережжя Азовського моря. Така надія є", - додав Коваленко.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ йдуть вперед незважаючи на наполегливі бої. Підрозділи Збройних сил України За останній тиждень успішно просуваються на південному напрямку, розповіли в британській розвідці.

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війна Росії та України Олег Катков
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