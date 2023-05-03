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Військовий експерт пояснив, чому росіяни в Криму не можуть протистоять "бавовні"

Дмитро Відоменко
3 травня 2023, 03:20
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За словами військового експерта Романа Світана, зараз росіянам доведеться через Кримський міст "перетягувати" потяги з цистернами палива.
Світан, бавовна
Роман Світан і "бавовна" в Криму / Telegram / krympartizans і скріншот з відео

У тимчасово окупованому росіянами півострові Крим нещодавно сталася масштабна "бавовна" - там в результаті попадання безпілотника на нафтобазі під Севастополем згоріли не менше 40 тисяч тонн дизельного палива. Про це в інтерв'ю ТСН розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"На базі, по якій вдарили безпілотники, згоріло близько 40 тисяч тонн дизеля. 10 цистерн, які вже неможливо відновити. Західна частина Криму втратила дуже велику нафтобазу. Плюс втрата 40 тисяч тонн дизеля – вартість його в оптових цінах близько 20 млн доларів. Два безпілотника Mugin 5 pro вартістю 10 тис.доларів кожен. За 20 тисяч доларів знищено 20 млн доларів російського продукту", - розповів він.

За словами Світана, зараз росіянам доведеться через Кримський міст "перетягувати" потяги з цистернами палива.

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"А вони їх не перекидають складами, "рубають" по 20 цистерн, це близько 40-50 таких маршрутів. А тут зловити їх і знищити разом з Кримським мостом, думаю, можна буде вже за допомогою Storm Shadow. Швидше за все, попереду операція зі знищення палива, яким Росія буде відновлювати втрати Севастополем і знищення Кримського моста. Паззл складається", - підкреслив фахівець.

Також фахівець зазначив, що системи протиповітряної оборони в Криму як такої немає.

"Якщо кілька безпілотників змогли пройти в Севастопольську бухту, знищити запаси палива, то можна говорити, що у ППО у росіян немає", — підсумував експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю колишнього радника міністра внутрішніх справ і керівника Офісу президента, військовослужбовця Віктора Андрусіва, який розповів про своє бачення звільнення Криму і зробив прогноз про контрнаступ ЗСУ:

"Бавовна" з пожежею в Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Спалахнула масштабна пожежа, площа якої склала майже 1000 кв. м.

Нафтобаза загорілася в результаті попадання безпілотного літального апарату.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи та потужну пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі.

За його словами, в результаті "бавовни" було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їх загальна ємність-близько 40 тисяч тонн, ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

Зрадниця України Ольга Ковітіді, яка зараз є так званим сенатором Ради Федерації РФ від окупаційної влади Криму, закликала завдати удару по Одесі у відповідь на пожежу на нафтобазі в Козачій бухті Севастополя.

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Севастополь війна Росії та України Роман Світан
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