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"Бавовна" в Севастополі, стовп диму видно за кілометри: окупанти заявили про атаку БПЛА

Сергій Кущ
29 квітня 2023, 07:35 оновлено 29 квітня, 07:35
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Резервуар з паливом нібито атакували українські безпілотники, кажуть окупанти.
Бавовна в Криму
Бавовна в Криму / скріншот з відео, соцмережі

У ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті Крима.

Про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв в Telegram.

"Горить резервуар з паливом в районі вулиці Братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через попадання БПЛА. На місці працюють всі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас", - заявив гауляйтер.

відео дня

Дивіться відео, на яких видно наслідки вибуху на нафтобазі:

У Севастополі палає нафтобаза
У Севастополі палає нафтобаза / соцмережі

Звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає ніяких альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією.

У квітні Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про розробку 12 кроків деокупації захопленого РФ Криму.

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