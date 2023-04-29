"Божа кара за Умань": у ГУР розповіли деталі потужної "бавовни" в Севастополі

Жителям Криму бажано найближчим часом не перебувати поруч з військовими об'єктами, попередили в ГУР.

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Андрій Юсов прокоментував "бавовну" в Севастополі / УНІАН, Скріншот

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи та потужну пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі.

Він уточнив, що в результаті "бавовни" було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їх загальна місткість - близько 40 тисяч тонн, ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

"У місті Севастополь 29 квітня трапилася "бавовна", яка є божою карою, в тому числі за вбитих цивільних в Умані, серед яких п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Всім жителям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не перебувати поруч з військовими об'єктами і об'єктами, що забезпечують армію агресора", — говорить представник ГУР.

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Водночас він уточнив, що ГУР Міноборони відомо про крадіжки, які скоювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах.

"Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських сил безпеки і оборони", — додав Юсов.

"Бавовна" з пожежею в Севастополі

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що в Севастополі. Виникла пожежа, площа якої майже 1000 кв. м.

У Севастополі вранці в суботу горіла нафтобаза в результаті попадання безпілотного літального апарату. "Севастополь. Підготовка до курортного сезону. Доброго ранку", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

У свою чергу представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про пожежу на нафтобазі в Севастополі. Там, за його словами, було зафіксовано попадання безпілотника. Площа пожежі близько 1000 кв.м, пожежі присвоєно 4 клас.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

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