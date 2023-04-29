Терорист Гіркін закотив істерику через вибухи в Севастополі і потролив Путіна

Війська країни-окупанта Росії не здатні здобути перемогу над армією України, і ведуть так звану "СВО" вже більше 15 місяців, зазначив Ігор Стрєлков.

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Гіркін "анонсував" заяву Путіна після вибухів у Севастополі / Колаж скріншот YouTube

Російський терорист, колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков висловив своє, мовляв, "обурення" у зв'язку з новими вибухами у Севастополі. За його словами, агресору Росії "нема про що турбуватися", оскільки "Лунтик пообіцяє всіх знищити".

У своєму Telegram-каналі він акцентував увагу на тому, що у Севастополі сталися нові вибухи і звинуватив у цьому Україну.

"Українські націоналісти (я досить толерантно висловився? Нікого не дискредитував?) побомбардували Севастополь. Втрат немає, тільки пожежа. Сподіваюся, цей сумний факт не зашкодить священній зерновій угоді", - написав Стрєлков.

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Також він додав, що країні-окупанту нема про що турбуватися, а "Лунтик" (очевидно, мова йде про директора РФ Володимира Путіна, - ред.) на 15-й місяць війни знову, мовляв, "пообіцяє всіх знищити".

"А що стосується шановних київських партнерів - то вони тут абсолютно ні до чого - це все злісні націоналісти. Їх неодмінно знову затаврує і пообіцяє знищити наш улюблений Лунтик. Тому нема про що турбуватися на 15-й місяць СВО", - підкреслив Ігор Гіркін.

Наприкінці публікації він написав "Херсонський сором", можливо, натякаючи на новий "жест доброї волі" російських окупантів, але вже у Криму.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 29 квітня, невідомий дрон атакував резервуар з паливом російських окупантів у Козачій бухті в окупованому Севастополі. На нафтобазі сталася пожежа.

Повернення Криму в Україну

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк днями заявила, що армія України фактично запустила операцію з повернення захопленого Криму. Тепер і кораблі Чорноморського флоту РФ триматимуться подалі від ракет ЗСУ, щоб уникнути ударів.

Український військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду сказав про те, що Україні для повернення Криму потрібно вийти на Азовське узбережжя і розбомбити Кримський міст. Окупанти РФ потраплять в ізоляцію і змушені будуть зробити новий "жест доброї волі".

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що після того як ЗСУ підійдуть до захопленого Криму, вони почнуть наносити удари по військових базах російської армії на півострові. На думку Арестовича, українські війська знищать Кримський міст і Чорноморський флот.

Дивіться відео Главред - Андрусів заявив, що Україна в будь-якому випадку поверне Крим

Війна Росії проти України: