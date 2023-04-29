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"Більше немає часу": російська сенаторка в істериці закликала вдарити по Одесі після "бавовни" в Криму

Альона Вороніна
29 квітня 2023, 11:13 оновлено 29 квітня, 11:13
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Ковітіді розмріялася про "нейтралізацію Одеси як військової бази України" і закликала російських окупантів "знищити всі нафтові сховища" у цьому місті.
Пожар на нефтебазе в Крыму, коллаборант Ольга Ковитиди
Російська сенаторка в істериці просить "знищити всі нафтові сховища Одеси"/ Telegram

Після потужної "бавовни" у тимчасово окупованому Криму в країні-агресорці Росії почала ширитися паніка, яка проглядається навіть на верхівці влади. Так, зрадниця України Ольга Ковітіді, яка зараз є так званим сенатором Ради Федерації РФ від окупаційної влади Криму, закликала нанести удар по Одесі у відповідь на пожежу на нафтобазі в Козачій бухті Севастополя.

Відповідний заклик Ковітіді розмістила у Telegram. Вона закликала владу країни-окупанта "жорстко відреагувати" на "бавовну" в Криму.

При цьому колаборантка розмріялася про "нейтралізацію Одеси як військової бази України".

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"Точка зору. Про атаку безпілотника ЗСУ на Севастополь і загоряння нафтобази в Козачій бухті. Часу "на повільні танці" у нас більше немає. Подія вимагає відповідного жорсткого рішення і дій. Всі нафтоналивні сховища Одеси повинні бути знищені. Стратегічне рішення щодо нейтралізації Одеси як військової бази України має бути ухвалене", – написала зрадниця.

Нагадаємо, Ольга Ковітіді народилася у Сімферополі й колись була депутатом Верховної Ради АРК. Також раніше вона працювала у Севастопольській міській державній адміністрації та у Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України у Севастополі. Потім знову пройшла до Верховної Ради АРК за списками Партії регіонів.

Після захоплення Криму російською окупаційної армією Ковітіді була серед перших осіб, які зрадили Україну і перейшли на бік загарбників. Прокуратура АРК підозрює Ковітіді в державній зраді, її оголошено в розшук.

Пожежа на нафтобазі в Севастополі 29 квітня

У ніч на 29 квітня російські загарбники повідомили, що невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

Після цього терорист Гіркін закотив істерику через вибухи в Севастополі і потролив Путіна. Російський терорист, колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков висловив своє, мовляв, "обурення" у зв'язку з новими вибухами у Севастополі. За його словами, агресору Росії "нема про що турбуватися", оскільки "Лунтик пообіцяє всіх знищити".

Тим часом росіяни почали битися в істериці через вибухи в Севастополі. Площа пожежі склала близько 1000 кв м, пожежі було присвоєно 4 клас. Те, що відбувається в Криму вивело росіян з себе – вони не розуміють, чому їх хвалена ППО така "дірява". Деякі з них навіть заявили про якісь "правила використання безпілотників", які нібито порушила Україна.

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