"Як вже це все набридло": росіяни б'ються в істериці через вибухи в Севастополі

Вночі в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи на нафтобазі.
Площа пожежі склала близько 1000 кв м, пожежі було присвоєно 4 клас. Те, що відбувається в Криму вивело росіян з себе - вони не розуміють, чому їх хвалена ППО така "дірява".
Деякі з них навіть заявили про якісь "правила використання безпілотників", які нібито порушила Україна.
"Заклопотаності знову?", "Як вже це все набридло", "Очманіти, як наше ППО працює. З такою роботою і мирним жителям страшно", "Хіба застосування військових безпілотників не регулюється міжнародними правилами? Чому ці правила не дотримуються тими, хто їх запускає?", - писали росіяни в мережі.
Звільнення Криму
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає ніяких альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.
Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом-військовою силою і дипломатією.
У квітні Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про розробку 12 кроків деокупації захопленого РФ Криму.
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