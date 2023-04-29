"Як вже це все набридло": росіяни б'ються в істериці через вибухи в Севастополі

Росіяни влаштували істерику через нову "бавовну" в окупованому Криму.

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"Бавовна" в Севастополі / скріншот

Вночі в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи на нафтобазі.

Площа пожежі склала близько 1000 кв м, пожежі було присвоєно 4 клас. Те, що відбувається в Криму вивело росіян з себе - вони не розуміють, чому їх хвалена ППО така "дірява".

Деякі з них навіть заявили про якісь "правила використання безпілотників", які нібито порушила Україна.

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"Заклопотаності знову?", "Як вже це все набридло", "Очманіти, як наше ППО працює. З такою роботою і мирним жителям страшно", "Хіба застосування військових безпілотників не регулюється міжнародними правилами? Чому ці правила не дотримуються тими, хто їх запускає?", - писали росіяни в мережі.

Реакція росіян на "бавовну" в Криму / скріншот

Реакція росіян на "бавовну" в Криму / скріншот

Реакція росіян на "бавовну" в Криму / скріншот

Звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає ніяких альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом-військовою силою і дипломатією.

У квітні Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про розробку 12 кроків деокупації захопленого РФ Криму.

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