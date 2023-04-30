"ЗСУ готуються до наступу": Гуменюк пояснила удар по нафтобазі в окупованому Севастополі

Вибух на нафтобазі в Севастополі змусить російських окупантів переорієнтуватися і розосередитися в пошуках безпечнішого місця.

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Наталія Гуменюк прокоментувала вибух у Севастополі 29 квітня / Фото: скріншот, Telegram

Масштабна пожежа на нафтобазі у Севастополі в тимчасово окупованому Криму стала результатом одного з елементів підготовки Збройних сил України до активних дій та наступу. Про це повідомила спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, вибух на нафтобазі в Севастополі змусить російських окупантів переорієнтуватися та розосередитися в пошуках безпечнішого місця.

"Дуже велика ступінь тривожності й дуже великі потоки, спрямовані всіма маршрутами, куди можна виїжджати. Навіть серед військових, як вони вважали, в постійних пунктах базування, сім'ї евакуюються", – розповіла представник ОК Південь про наслідки "бавовни" 29 квітня.

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Гуменюк також розповіла, скільки кораблів ворог утримує в Чорному морі. За її словами, на сьогодні в Чорному морі знаходяться 11 кораблів, серед яких немає ракетоносіїв – через шторм. Ще одне вороже судно стоїть на чергуванні в Азовському морі.

Російські кораблі, каже Гуменюк, маневрують в тому районі, який вважають для себе безпечним. Вони розосередили сили і засоби.

"Однак всі ракетоносії заведені в пункти базування, тому що шторм дійсно потужний... Це говорить про певну паузу", – підкреслила вона.

Дивіться інтерв'ю колишнього радника міністра внутрішніх справ і керівника Офісу президента, військовослужбовця Віктора Андрусіва, який розповів про своє бачення звільнення Криму та зробив прогноз про контрнаступ ЗСУ:

"Бавовна" з пожежею в Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Спалахнула масштабна пожежа, площа якої склала майже 1000 кв. м.

Нафтобаза загорілася внаслідок влучання безпілотного літального апарату.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи та потужну пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі.

За його словами, внаслідок "бавовни" було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн, ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

Зрадниця України Ольга Ковітіді, яка зараз є так званим сенатором Ради Федерації РФ від окупаційної влади Криму, закликала завдати удару по Одесі у відповідь на пожежу на нафтобазі в Козачій бухті Севастополя.

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