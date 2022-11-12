Як вчинять ЗСУ після звільнення Херсона: прогноз військового експерта / 93-тя ОМБр Холодний Яр, суспільне

Після того, як Херсон звільнили, українські бійці навряд чи підуть на прорив на лівий берег Дніпра. Швидше за все, вони кинуть звільнили сили на контрнаступи в Запорізькій і Луганській областях. Такий прогноз озвучив відомий військовий експерт Олександр Коваленко на Youtube-каналі ТСН.

"У них зараз там може бути накопичено до 40 батальйонно-тактичних груп після того, як вони здійснять виведення на лівий берег всього складу свого окупаційного угруповання. Після цього вони займуться тим, що будуть нарощувати оборону в Запорізькій області, зміцнювати Лівобережну Херсонщину, будувати там лінію оборони. Вони там зараз три лінії будують, але це все імітація того, що вони готові до оборони півдня", ‒ говорить він.

За словами Коваленка, російські окупанти на Лівому березі Дніпра, швидше за все, стануть у довготривалу оборону. Але при цьому експерт відповів, що Лівобережна Херсонщина практично до самого Скадовська буде прострілюватися української високоточної далекобійної ствольної артилерії.

"Та частина окупантів, яка перебуватиме в радіусі дії нашої артилерії — вони теж самогубці. Вони постійно перебуватимуть під ударами з правого берега. Збройні Сили України не здійснюватимуть форсування Дніпра, це їм невигідно на сьогоднішній день. Вони облаштують свої позиції для того, щоб постійно вогневим напором впливати на російських окупантів на Лівому березі, нівелювати їх можливості обстрілу Херсона, контрбатарейної боротьби", — підсумував він.

Поставки ППО і ЗРК Україні

Нагадаємо, раніше керівник Міноборони Олексій Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", - зазначив Резніков.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

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