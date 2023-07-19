Військовий експерт пояснив, чим і як можна знищити Кримський міст

Владислав Селезньов розповів про плани сил оборони України зі створення цілого флоту морських дронів-камікадзе.

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Владислав Селезньов прокоментував удар по Кримському мосту / Колаж: Главред, Фото: t.me/vanek_nikolaev, Facebook / vladislav.seleznev.94

Для ударів по Кримському мосту можна і потрібно застосовувати комбіновані атаки, заявив військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр.Владислав Селезньов.

"Дрони-камікадзе несуть серйозний бойовий заряд, малопомітні і володіють великою швидкістю. Вони здатні серйозно протидіяти озброєнням путінської армії. Ми знаємо приклади, коли дрони перестрибували навіть бонові загородження, які були встановлені на вході в Севастопольську бухту", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що реалізація планів сил оборони України зі створення цілого флоту морських дронів-камікадзе здатна обернутися блокадою кораблів Чорноморського флоту РФ в їх бухтах базування.

"У той же час Росія після припинення "зернової угоди" може зробити певні кроки, спрямовані на ескалацію ситуації в басейні Чорного моря", — зазначив співрозмовник.

При цьому він нагадав, що в Москві вже заявили про намір закрити північно-західну частину Чорного моря у зв'язку з нібито небезпечною ситуацією.

"Але для того, щоб реалізувати свої плани, їм потрібно виводити свої бойові кораблі в ту частину Чорного моря, яку вони зібралися блокувати. І тут з'явиться простір для маневру, яким можуть скористатися оператори наших морських дронів", — додав Селезньов.

Дивіться відео - інтерв'ю Владислава Селезньова Главреду:

Удар по Кримському мосту

Раніше експерти розповіли про атаку на Кримський міст. Під час удару по Кримському мосту могли застосовуватися різні засоби ураження, заявив військовослужбовець і засновник проекту A. Drones Юрій Касьянов.

Нагадаємо, Роман Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту. За словами військового експерта, вибух стався без оголошення окупантами повітряної тривоги. У зв'язку з цим він не виключив, вибух не був пов'язаний з повітряною атакою. За його припущенням, Кримський міст могли атакувати надводними безпілотниками.

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що до нічного підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України і Військово-морські сили.

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