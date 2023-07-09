Біля Кримського мосту були вибухи: окупанти повністю перекрили рух

Російські пропагандисти заявили, що ракета, яку нібито збило ППО окупантів, рухалася у бік Кримського мосту.

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Біля Кримського мосту були вибухи/ колаж: Главред, фото: Twitter Кримський міст, скрін

У районі Кримського мосту в неділю, 9 липня, було чутно вибухи. Окупаційна влада Криму заявила, що вибухи пов’язані нібито з роботою протиповітряної оборони.

Про це повідомили місцеві пабліки і так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов. При цьому колаборант зазначив, що внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

"У районі Керчі силами ППО збита крилата ракета. Пошкоджень та постраждалих немає. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", – написав так званий "голова" Криму.

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У мережі з’явилися кадри, на яких видно, як російське ППО намагається збити ракету і що над Кримським мостом піднімається стовп диму.

У той же час російські пропагандисти заявили, що ракета, яку нібито збило ППО, була направлена на Кримський міст. Також вони повідомили, що станом на 13:02 рух по мосту був зупинений в обидві сторони.

Біля Кримського мосту були вибухи/ скрін

Коли Україна може вдарити по Кримському мосту

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, скільки простоїть Кримський міст після підриву Каховської ГЕС. Військовий експерт наголосив, що Кримський міст, через який доставляється військова техніка окупантам, потрібно знищити найближчим часом. Він додав, що міст буде розтрощений після появи механізму, який дозволить повністю реалізувати цю задачу.

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що Кримський міст рано чи пізно впаде ‒ але станеться це тільки тоді, коли настане найдоцільніший момент. За його словами, важливо не випереджати події.

Раніше повідомлялося, що заступник Міністра оборони Ганна Маляр вперше відкрито визнала, що саме Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. За словами Маляр, операція була необхідна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

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