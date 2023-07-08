Україна вдарила по Кримському мосту восени 2022 року: визнання Міноборони

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр вперше публічно визнала, що Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року.

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У Міноборони вперше визнали удар України по Кримському мосту / колаж Главред, фото УНІАН і kerch_most_ru

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр вперше відкрито визнала, що саме Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Про це вона повідомила на своєму каналі в месенджері Telegram - коли перераховувала ті перемоги, які Україна здобула над країною-агресором РФ за 500 днів.

За словами Маляр, саме Україна в жовтні завдала першого удару по Кримському мосту. Вона зазначила, що операція була необхідна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

Чи може Україна знищити Кримський міст

Раніше повідомлялося, що в Криму окупаційна влада проводить невідкладні роботи з організації поромного перевезення між півостровом і територією країни-агресора Росії, оскільки загарбники розуміють, що Кримський міст став дуже вразливим. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Також раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан висловив думку, що удар по Кримському мосту може дати старт контрнаступу українських військ. Кримський міст однозначно стане метою Збройних сил України, вважає полковник.

Російський політолог Андрій Піонтковський зазначав, що передача Україні ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow полегшить ЗСУ завдання зі знищення Кримського мосту. Якщо естакади більше не буде, окупанти Росії не зможуть утримувати Крим.

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