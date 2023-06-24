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Черник пояснив, коли настане зручний момент для удару по Кримському мосту

Дмитро Відоменко
24 червня 2023, 01:35
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Кримський міст завалиться тоді, коли це буде найбільш доцільно з оперативно-стратегічної точки зору, каже військовий експерт Петро Черник.
Кримський міст, Черник
Кримський міст рано чи пізно завалиться - Петро Черник / колаж Главред, фото УНІАН, t.me/kazansky

Кримський міст рано чи пізно впаде ‒ але станеться це тільки тоді, коли настане найдоцільніший момент. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт Петро Черник.

"Все може статися. Однак, знову ж таки, важливо не випереджати події. У тому, що Кримський міст рано чи пізно впаде, я не сумніваюся. Але він впаде тоді, коли це буде найбільш доцільно з оперативно-стратегічної точки зору", ‒ сказав він.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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Чи може Україна знищити Кримський міст

Раніше повідомлялося, що в Криму окупаційна влада проводить невідкладні роботи з організації поромного перевезення між півостровом і територією країни-агресора Росії, оскільки загарбники розуміють, що Кримський міст став дуже вразливим. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Також раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан висловив думку, що удар по Кримському мосту може дати старт контрнаступу українських військ. Кримський міст однозначно стане метою Збройних сил України, вважає полковник.

Російський політолог Андрій Піонтковський зазначав, що передача Україні ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow полегшить ЗСУ завдання зі знищення Кримського мосту. Якщо естакади більше не буде, окупанти Росії не зможуть утримувати Крим.

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Кримський міст війна Росії та України Петро Чернік
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