Військовий експерт пояснив, без чого Росія не зможе продовжувати війну

Роман Світан вважає, що жива сила для війни у росіян не закінчиться ніколи, проте без одного, грошового, ресурсу вести війну Кремль не зможе.

Роман Світан / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Малоймовірно, що жива сила у російських окупантів закінчиться хоча б колись. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю порталу ТСН.

"Вони можуть її збирати принаймні по 100 тисяч на місяць. У РФ не закінчаться і елементи техніки, які там можуть виробляти. Вони можуть виготовляти цю техніку, нехай в невеликих кількостях, тому повністю вона звичайно не закінчиться. Ми не знищимо заводи з її виробництва", - сказав він.

Світан також спрогнозував, що скоріше варто чекати, коли економіка країни-агресора почне тріщати під напором російських санкцій.

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"Без грошей жодна війна не рухається. Під світовим тиском у росіян до літа фінансовий потік - кров, що живить війну, закінчиться", - підсумував він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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