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Військовий експерт пояснив, без чого Росія не зможе продовжувати війну

9 березня 2023, 02:35
Роман Світан вважає, що жива сила для війни у росіян не закінчиться ніколи, проте без одного, грошового, ресурсу вести війну Кремль не зможе.
Світан, ВСУ
Роман Світан / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Малоймовірно, що жива сила у російських окупантів закінчиться хоча б колись. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю порталу ТСН.

"Вони можуть її збирати принаймні по 100 тисяч на місяць. У РФ не закінчаться і елементи техніки, які там можуть виробляти. Вони можуть виготовляти цю техніку, нехай в невеликих кількостях, тому повністю вона звичайно не закінчиться. Ми не знищимо заводи з її виробництва", - сказав він.

Світан також спрогнозував, що скоріше варто чекати, коли економіка країни-агресора почне тріщати під напором російських санкцій.

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"Без грошей жодна війна не рухається. Під світовим тиском у росіян до літа фінансовий потік - кров, що живить війну, закінчиться", - підсумував він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні від Заходу

Раніше повідомлялося, що Україна буде готова завдавати ударів по російських окупаційних військах у захопленому Криму після отримання далекобійних ракет від Великобританії. Ситуація може призвести до розширення участі західного світу у війні Москви проти Києва. Тривають дискусії щодо того, чи включати в пакет допомоги ракети Harpoon або Storm Shadows.

На початку місяця Пакистан відправив у німецький порт 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатостовбурних реактивних системах залпового вогню Град. Крім того, Ісламабад має намір збільшити військову підтримку української армії.

Напередодні дев'ятої зустрічі коаліції союзників, яка відбудеться на авіабазі ВПС США в Рамштайні, міністр оборони Олексій Резніков окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії РФ. Серед ключових тем - постачання західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення поставок боєприпасів і формування "танкового Альянсу".

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ЗСУ війна Росії та України Роман Світан
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