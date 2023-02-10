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Україна готова вдарити по військах РФ у Криму далекобійними ракетами Британії - The Times

10 лютого 2023, 08:02
У Британії обговорюють, чи включати в пакет допомоги Україні протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadows класу "земля-повітря", пишуть журналісти.
ВСУ, Кримський міст
У Британії обговорюють можливість постачань Україні ракет Harpoon або Storm Shadows - The Times / Колаж 93-тя ОМБр Холодний Яр, соцмережі

Україна буде готова завдавати ударів по російських окупаційних військах у захопленому Криму після отримання далекобійних ракет від Великобританії. Ситуація може призвести до розширення участі західного світу у війні Москви проти Києва. Тривають дискусії щодо того, чи включати в пакет допомоги ракети Harpoon або Storm Shadows.

Як повідомляє The Times, глава уряду Британії Ріші Сунак після візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона пообіцяв направити Києву більше військової допомоги.

Йдуть дискусії щодо того, чи включати в пакет військової допомоги протикорабельні ракети Harpoon або ж Storm Shadows класу "земля-повітря".

Журналісти пишуть, що українські джерела їм підтвердили інформацію, згідно з якою Київ буде готовий застосувати отримані від Великої Британії далекобійні ракети для ударів по російських військах в окупованому Криму. Раніше президент Зеленський вже попереджав - зброя великої дальності від Заходу буде задіяна для ударів "вглиб окупованих територій".

Війна Росії проти України

Глава Міноборони Олексій Резніков раніше сказав, що Україна не застосовує по території країни-агресора Росії зброю, надану західним світом.

ЗСУ задіють далекобійні ракети GLSDB з дальністю 150 кілометрів за російськими окупаційними військами на захоплених територіях.

Заступник директора Росії Путіна в Радбезі РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу Києва.

Мовляв, якщо ЗСУ завдадуть ударів з GLSDB по російських військах у захопленому Криму, Москва у відповідь, мовляв, "застосує всі види зброї".

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україна може завдавати ударів по військових об'єктах РФ за допомогою безпілотника Ту-141.

За його словами, у Києва є зброя, здатна проникати на територію ворога на глибині 300 км.

Загроза наступу Росії:

новини Великобританії військова допомога новини Криму війна Росії та України
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