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Пакистан відправив Україні 10 000 снарядів для РСЗВ Град - The Economic Times

12 лютого 2023, 17:06
Першу партію снарядів для РСЗВ Град на початку лютого було відправлено з порту Карачі.
РСЗО HIMARS
Пакистан поставить Україні 10 000 ракет до РСЗВ Град / Википедия, Twitter Резников

На початку місяця Пакистан відправив до України через німецький порт 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню Град. Окрім того, Ісламабад має намір збільшити військову підтримку української армії.

Як пише західне видання The Economic Times, Пакистан збільшив військові поставки в Україну через німецький порт одночасно з польським маршрутом, щоб переправити ракети для використання в багатоствольних ракетних установках.

Зазначається, що першу партію снарядів для РСЗВ Град на початку лютого було відправлено з порту Карачі. Вони надійдуть в Україну через порт Емден у Німеччині.

Видання також підкреслює, що Пакистан регулярно постачає зброю в Україну, попри те, що благав Росію про зниження ціни на нафту в умовах економічної кризи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Пакистану готує до відправки в Україну 159 контейнерів з артилерійськими снарядами 155-міліметрів в якості військової допомоги. За даними журналістів видання The Economic Times, натомість офіційний Київ допоможе офіційному Ісламбаду в модернізації вертольотів Мі-17.

"Ісламабадський постачальник зброї DMI Associates працює у співпраці з оборонними фірмами в Східній Європі для передачі замовлень, розміщених українськими військовими", – йдеться в тексті.

Також, як пишуть журналісти, раніше Пакистан зіграв вирішальну роль у передачі зброї Україні від імені Великобританії.

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