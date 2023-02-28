Військовий експерт спрогнозував, чи прискорить західна зброя для ЗСУ перелом у війні

Партнери продовжують надавати Україні зброю, щоб перемогти Росію. Військовий експерт спрогнозував, коли очікувати переломного моменту у війні .

Чи прискорить Західна зброя для ЗСУ перелом у війні: прогноз експерта / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

ВСУ логічно і коректно проходять ґрунтовне технічне оновлення завдяки Західній військовій допомозі. І це, в свою чергу, створить передумови для точки перелому в нинішній фазі війни, повідомив у коментарі "24 каналу"військовий експерт Петро Черник.

За його словами, нітрохи не слід забувати про величезний пакет бронетехніки (більше 1 000 одиниць) від Сполучених Штатів.

В першу чергу, каже Черник, дуже будуть корисні бойові машини піхоти M2 Bradley. Вони за допомогою гармати можуть перетворити на металобрухт радянський БМП-2 в межах двох кілометрів. В тому числі, сюди входить M1296 Stryker, який є всерйоз посиленим аналогом радянського БТР-82.

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Черник зазначив, що одна батальйонно-тактична група ЗСУ потребує 33 таких машин. Крім того, в Україну направляються системи протиповітряної оборони Patriot.

"У стратегічному комплексі системи Patriot допоможе нам поліпшити захист неба. Отже, дозволить застосовувати авіацію, яка у нас є. У такому випадку до середини весни – початку літа можуть скластися передумови для кульмінаційної точки в цій фазі війни", – підсумував військовий експерт.

Винищувачі F-16 для України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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