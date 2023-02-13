glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

89% українців готові битися з окупантами навіть у разі ядерного удару - опитування

13 лютого 2023, 13:56
Більшість українців вважає, що ніколи не буде у безпеці, поки в РФ при владі перебуває диктатор Володимир Путін.
Українець
93% українців умовою для припинення вогню називають повне виведення військ РФ, зокрема з окупованого Криму / УНІАН

Більшість українців - 89% - готові продовжувати чинити опір окупантам навіть після застосування Росією тактичної ядерної зброї проти міста.

Про це свідчать дані доповіді Мюнхенської конференції з безпеки, проведеної в листопаді 2022 року, передає DW.

89% проголосували за продовження опору навіть після застосування Росією тактичної ядерної зброї на полі бою або проти українського міста, а 91% – у разі підриву бомби над Чорним морем.

відео дня

Крім того, 93% вважають для повного припинення вогню необхідне виведення російських військ, зокрема з окупованого Криму.

На варіант винести Крим за дужки згоден кожен десятий, 80% – проти.

7% відсотків підтримують відведення російських військ на "демаркаційну лінію" станом на 24 лютого 2022 року.

Лише 1% відсоток вважає, що треба залишити все так, як є, 97% виступають проти цього.

Також українці усвідомлюють тривалу загрозу, яку представляє Росія. Більшість (83%) вважають, що ніколи не будуть у безпеці, поки в РФ при владі перебуває Володимир Путін. 75% впевнені, що не будуть у безпеці без західних гарантій, 71% – умовою безпеки назвали постачання західної зброї. 65% називають гарантією безпеки членство в НАТО.

DW зазначає, що Мюнхенська конференція безпеки вперше включила Україну до списку країн, громадян яких опитують для розрахунку нещодавно розробленого Мюнхенського індексу безпеки. Раніше в цьому списку була Росія. Однак цього року організатори вирішили не проводити опитування росіян через репресії.

Як повідомляв Главред, згідно з соцопитуваннями, більшість українців – 78,5% –оцінюють майбутнє України у вельми оптимістичних тонах.

91% респондентів відповіли, що вони не збираються переїжджати зі свого нинішнього місця проживання. А серед тих, хто все ж таки збирається, 71% говорять про переїзд в межах України (найпопулярніші відповіді – на захід "країни" і "додому"). І лише 20% дали відповідь – "за кордон".

Нагадаємо, раніше опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field, показало, що 60% жителів країни-агресорки виступають за новий наступ путінської армії на Київ.

При цьому більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію та вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-Центру.

Жовтневе опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) показало, що 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (інші 15% швидше погоджуються).

Інші новини:

війна в Україні соціологічне опитування новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:01

В СРСР не викидали зіпсовані фрукти та кисле молоко: як їх використовували господині

14:57

Чому не можна ламати хліб і хто його має різати: старовинні прикметиВідео

14:33

Гросу похвалилася нехилим схудненнямВідео

14:18

Любовний гороскоп на тиждень 13-19 лютого: Близнюкам - гострота у стосунках, Рибам - важливі рішенняВідео

14:11

Микита Джигурда заступився за ув'язненого Михайла Єфремова: "Чарки горілки в житті не випив"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:56

89% українців готові битися з окупантами навіть у разі ядерного удару - опитування

13:51

Захід озброїть ЗСУ тріадою: експерт назвав причину передачі Україні F-16Відео

13:49

"Де я": у РФ скандал з концертом співака, який не міг зрозуміти, навіщо він на сценіВідео

13:49

Як швидко обробити скумбрію на філе: проста покрокова інструкція, яку осилить кожна господиняВідео

Реклама
13:40

РФ намагається відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії – ПодолякВідео

13:25

Ріанна шокувала новиною про другу вагітністьВідео

13:21

"Старики принесли війну": легендарний український актор висловився про російських артистівВідео

13:17

Блейк Лайвлі "проговорилася", що вона та Райан Рейнольдс вчетверте стали батьками

13:07

До сковороди нічого не прилипне: бомбічний фокус від досвідчених господарокВідео

13:04

У Путіна з’явилося нове смішне прізвиськоВідео

13:04

"Спроба поцілувати криваві руки Путіна": у МЗС України відповіли Берлусконі через слова про Зеленського

13:00

Гороскоп на завтра 14 лютого 2023: Близнюкам - визнання, Стрільцям - креативні рішення

12:59

Чого чекати від нового наступу Росії і коли закінчиться війна – чат із Георгієм Тукою

12:58

Гороскоп Таро на 14 лютого 2023: Терезам - пристрастний роман, Левам - неземне щастя, Ракам - зміниВідео

12:51

РФ готує переворот у Молдові, Україна перехопила план Москви - СандуВідео

Реклама
12:25

"Нам можуть дати літаки не раніше, ніж за 3 місяці": у передачі винищувачів є одне "але" – полковникВідео

12:11

Круглі будинки в СРСР: навіщо їх будували і чому в них було нестерпно жити

12:08

Якщо Україна отримає винищувачі: Світан розповів, чим може відповісти РосіяВідео

11:59

Від літаків, до танків і снарядів: Резніков назвав ключові теми нового "Рамштайну"Відео

11:58

"Вагнерівці" стратили кувалдою ще одного свого найманця та показали відео

11:49

"Щоб Європа змусила Україну віддати території": в ОП сказали, навіщо РФ галас навколо "нового наступу"Відео

11:46

Військовий експерт спрогнозував, чи можуть ЗСУ отримати від Заходу літаки новіші за F-16Відео

11:27

Що робити, коли повістка прийшла на роботу і чи можна від неї відмовитися

11:27

"Спочатку собаки, потім - бомж на смітнику": росЗМІ "умертвили" Олексія Паніна на Мальдівах

11:02

Медведчук з'явився на білоруському ТБ і видав нову маячню про УкраїнуВідео

10:53

Путініст Лепс зі сцени вилаяв ГалкінаВідео

10:20

Росія може готувати масований ракетний удар 24 лютого - ОК Південь

09:59

"Вампірять" по повній: які кішки найнебезпечніші для жінок

09:58

Жіночий гороскоп на тиждень 13-19 лютого: Козерогам - неоднозначні події, Дівам - вигодаВідео

09:42

Є влучання в базу окупантів: у Маріуполі прогриміла серія вибухівВідео

09:40

Волонтер зумів вивезти з прифронтового села на Донеччині фермера і його 71 козуВідео

09:13

"Чому син не на "СВО"?": "патріота" Газманова принизили в прямому ефіріВідео

09:08

Правозахисні організації закликали в 2023 році врегулювати питання компенсації за знищене росіянами майно

09:07

Гороскоп на сьогодні 13 лютого 2023: Раку - нові можливості, Левам - вигідне знайомствоВідео

09:00

Украина отримає ракети Storm Shadow і знищить ними Чорноморський флот РФ - Роман СвітанВідео

Реклама
08:51

ПриватБанк поміняв правила по кредитках: хто не зможе зняти готівкуВідео

08:21

Експерт розкрив плани Кремля до річниці вторгнення 24 лютого

08:21

Мета Путіна - закінчити війну в 2023 році, взявши паузу на кілька років - ФейгінВідео

08:19

Там господарює путінський холуйПогляд

07:28

Пропаганда зламалася: путінський політолог заявив про провал "СВО"Відео

07:25

Фінляндія зволікає з рішенням щодо танків Leopard для України: в чому причина

06:47

Під Вугледаром ЗСУ розбили елітну бригаду морської піхоти РФ - Politico

06:20

Що впливає на темпи постачання західних танків УкраїніПогляд

04:10

У березні Україну чекає сувора зима: синоптик розповіла про погоду навесніВідео

03:20

"Можуть піти на все": експерт про можливу висадку десанту для нападу на ОдесуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти