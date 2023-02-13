89% українців готові битися з окупантами навіть у разі ядерного удару - опитування

Більшість українців вважає, що ніколи не буде у безпеці, поки в РФ при владі перебуває диктатор Володимир Путін.

93% українців умовою для припинення вогню називають повне виведення військ РФ, зокрема з окупованого Криму / УНІАН

Більшість українців - 89% - готові продовжувати чинити опір окупантам навіть після застосування Росією тактичної ядерної зброї проти міста.

Про це свідчать дані доповіді Мюнхенської конференції з безпеки, проведеної в листопаді 2022 року, передає DW.

89% проголосували за продовження опору навіть після застосування Росією тактичної ядерної зброї на полі бою або проти українського міста, а 91% – у разі підриву бомби над Чорним морем.

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Крім того, 93% вважають для повного припинення вогню необхідне виведення російських військ, зокрема з окупованого Криму.

На варіант винести Крим за дужки згоден кожен десятий, 80% – проти.

7% відсотків підтримують відведення російських військ на "демаркаційну лінію" станом на 24 лютого 2022 року.

Лише 1% відсоток вважає, що треба залишити все так, як є, 97% виступають проти цього.

Також українці усвідомлюють тривалу загрозу, яку представляє Росія. Більшість (83%) вважають, що ніколи не будуть у безпеці, поки в РФ при владі перебуває Володимир Путін. 75% впевнені, що не будуть у безпеці без західних гарантій, 71% – умовою безпеки назвали постачання західної зброї. 65% називають гарантією безпеки членство в НАТО.

DW зазначає, що Мюнхенська конференція безпеки вперше включила Україну до списку країн, громадян яких опитують для розрахунку нещодавно розробленого Мюнхенського індексу безпеки. Раніше в цьому списку була Росія. Однак цього року організатори вирішили не проводити опитування росіян через репресії.

Як повідомляв Главред, згідно з соцопитуваннями, більшість українців – 78,5% –оцінюють майбутнє України у вельми оптимістичних тонах.

91% респондентів відповіли, що вони не збираються переїжджати зі свого нинішнього місця проживання. А серед тих, хто все ж таки збирається, 71% говорять про переїзд в межах України (найпопулярніші відповіді – на захід "країни" і "додому"). І лише 20% дали відповідь – "за кордон".

Нагадаємо, раніше опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field, показало, що 60% жителів країни-агресорки виступають за новий наступ путінської армії на Київ.

При цьому більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію та вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-Центру.

Жовтневе опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) показало, що 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (інші 15% швидше погоджуються).

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