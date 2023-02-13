"Нам можуть дати літаки не раніше, ніж за 3 місяці": у передачі винищувачів є одне "але" – полковник

Якщо Захід погодиться передати Україні літаки, це означатиме першочергово згоду навчати українських пілотів, і лише потім надання повітряних суден.

Захід не може передати Україні винищувачі, поки не підготує пілотів/ Вікіпедія, скрін

Україна може отримати бойову авіацію від західних партнерів не раніше, ніж через три місяці. Навіть якщо Захід буквально завтра погодиться надати літаки, то їх не передадуть одразу – спочатку потрібно буде навчити льотний склад.

Навіть льотчикам першого класу, які мають допуск до всіх видів польотів на винищувачах, потрібно буде не менше трьох місяців, щоб перевчитися на нові повітряні судна. Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

"Справа в тому, що отримати літаки і підготувати льотчиків – це різні речі. Літак без льотчика літати не буде, як і льотчик без літака. Тому, швидше за все, саме по собі ухвалення рішення про передачу літаків буде стартом для підготовки льотного складу. Якщо він не був готовий раніше, тому що 100 мільйонів доларів минулого року було виділено, і просто так вони б не лежали на полиці. Тому цілком можливо, що велася підготовка льотного складу на тих же F-16", – зазначає Світан.

За його словами, раніше весни Україна точно не отримає літаки. Але матиме змогу отримати їх принаймні через три місяці, якщо рішення про підготовку льотного складу приймуть на днях.

"Льотчики першого класу, у яких по півтори-дві тисячі годин нальоту, допуски до всіх видів польотів на винищувачах, можуть встигнути перевчитися за три місяці. Але реально льотний склад вчиться від трьох до шести місяців, залежно від класу льотчика і його нальоту", – каже полковник запасу.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Проте якщо Захід погодиться надати Україні літаки і готуватиме льотний склад, така інформація, ймовірно, буде закритою, щоб про неї не дізнався противник.

"Інформація про те, як, у якій кількості, які види літаків і якої номенклатури, від яких країн ми отримаємо літаки, ймовірно, буде закритою, бо ворог не спить. Тому інформацію якось озвучать, але вона не буде конкретною. Що стосується льотного складу, то вже є підтвердження про те, що, наприклад, Великобританія готова навчати наших пілотів", – зазначає Світан.

Можливість надання винищувачів Україні

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше зазначав, що Захід протягом декількох тижнів ухвалить рішення щодо надання Україні бойової авіації. Київ зможе розраховувати і на отримання ракет дальністю пуску 200-300 кілометрів після того, як США схвалили передачу GLSDB з бойовим радіусом 150 км.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, схоже, зможе вирішити питання з постачаннями винищувачів і далекобійної зброї. Він зазначив, що деталі та ключові питання повинні бути оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, напередодні дев'ятої зустрічі коаліції союзників, яка відбудеться на авіабазі ВПС США у Рамштайні, міністр оборони Олексій Рєзніков окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії РФ. Серед ключових тем – постачання західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення постачання боєприпасів та формування "танкового альянсу".

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